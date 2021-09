Andrea Meza confesó que fue víctima de acoso e hizo un llamado a la reflexión

La Miss Universo, Andrea Meza confesó que fue perseguida y acosada por un sujeto en un lugar público.

Andrea Meza dijo a “Suelta la Sopa” que un hombre la grababa mientras se ejercitaba en un gimnasio y se enteró de la situación dos semanas después.

“Hubo un chico que se inscribió al gimnasio en el que yo iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos. Yo no me di cuenta de la situación hasta dos semanas después”, comentó Meza.

En una ocasión cuando el gimnasio estaba por cerrar un hombre comenzó a perseguirla cuando iba camino a su casa, hasta que de repente el sujeto la llamó por su nombre.

“Ya eran las nueve de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca del gimnasio y me siguió. Sentí que alguien venía atrás de mí, me llama por mi nombre; yo volteo y no identifico a la persona”, resaltó.

La situación no pasó a mayores, sin embargo, Meza reconoció que vivió momentos de angustia al sentirse acosada por un desconocido.

Este episodio ayudó a Meza a enfocar su labor en la violencia contra la mujer y apoyar a las víctimas de acoso y abuso.

“Me sentí literalmente, como dices, violada, una violación de mi intimidad, de mi espacio personal. Esa fue una de las situaciones que detonó el querer trabajar por esto”, concluyó Meza.

La reina de belleza se ha convertido en portavoz de iniciativas que tienen como propósito luchar contra estas situaciones.

“Aquí lo importante es que sigamos hablando y que las voces se hagan más fuertes y que más voces se unan porque es lo que hace que las miradas volteen hacia las situaciones”, reflexionó.

