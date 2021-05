Andrea Meza, Miss Universo, dice que los comentarios no le van a quitar el título

La polémica sigue rondando a la Miss Universo, la mexicana Andrea Meza.

La elección de la nueva belleza universal originó disconformidades, las cuales aún persiguen la beldad.

Andrea Meza le respondió a quienes no están conformes que ella sea la nueva Miss Universo. “Con esos comentarios no me van a quitar el título”, expresó Meza.

La beldad manifestó que los comentarios no le afectan y tampoco es algo que la ponga triste. “Les mandó mucho amor”, concluyó.

La victoria de la mexicana se ha visto opacada por los rumores y la polémica, una vez fue coronada trascendió que Meza estaba casada y posteriormente fue señala de plagio.

Supuestamente el vestido de gala rojo que uso en final guarda similitud con un diseño de la firma La Bourjoisie, no obstante, el creador de la pieza que lució Meza negó las acusaciones.

El diseñador Ivis Lenin dijo en “Venga la alegría” que, al momento de diseñar el vestido, se inspiró en las divas del cine mexicano y recalcó que no llevaría al Miss Universo un diseño previamente creado por otra firma.

“Yo siempre me inspiré en las divas del cine mexicano porque quería que el vestido fuera glamuroso. ¿Tú crees que lo hubiera llevado al Miss Universo, después de saber eso?, pues en realidad no”, expresó Lenin.

De acuerdo a Lenin le tomó nueve meses crear el diseño, contiene bordado cristales y canutillos. “El diseño fue elaborado totalmente a mano, es un vestido artesanal”.

Por otra parte, también hubo una teoría en las redes sociales, señalan que supuestamente la reina de belleza es hija biológica de Ana Gabriel.