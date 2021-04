Andrés García contó que tuvo encuentros sexuales con actrices en las oficinas de Televisa

El actor Andrés García aseguró que en los mejores años de su carrera, había mujeres que lo buscaban para tener relaciones sexuales con él.

A veces eran mujeres que lo reconocían en la calle, hasta actrices de Televisa y muchos de estos encuentros fueron dentro de las instalaciones de la televisora para la que trabajaba.

El actor contó a quién nombró herederos en su testamento y cómo era su vida sexual con mujeres que caminaban por la calle o compañeras de trabajo que se le hacían atractivas, durante una entrevista que le hizo Yordi Rosado a García.

Comentó: “Me acuerdo de una compañera actriz que, no te voy a decir nombres porque las conoces, andaba haciendo una novela y a ella le tocó camerino al lado, y con la actriz principal me iba a ver a camerino y nos dábamos unos agarrones”.

No obstante, este no fue el único encuentro que tuvo en las instalaciones de la televisora, pues reconoció que días después, otra compañera se acercó a él con las mismas intenciones, comieron juntos y en algún lugar de Televisa, el cual no recuerda, también tuvo sexo con esta compañera, de acuerdo a una nota de Infobae.

El actor agregó que temía que la gente se diera cuenta, pero no hizo nada al respecto.

Por otro lado, también confesó que en varias ocasiones algunas transeúntes le proponían tener sexo sin conocerlo o sin quiera haberlo saludado, pero ese detalle no le importaba y siempre terminaba aceptando la invitación.

La vida sexual de Andrés García fue muy activa gracias al reconocimiento que obtuvo por las novelas en las que participó, pero antes de ser famoso, fue gracias a su atractivo físico, además de que siempre aceptó a todas las mujeres y nunca pudo serle fiel a una sola.

Entre los 18 y 19 años comenzó a contar a las mujeres con las que había tenido una relación sentimental o sexual y a los 26 o 27 el número ascendió a cerca de 800 mujeres, porque era muy fácil para él relacionarse con ellas.

También reveló que actualmente su movilidad está limitada, pues después de la operación que tuvo en la espalda, no mueve mucho los brazos, pero sí utiliza su arma.

