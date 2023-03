Andrés García está en 'el tiempo más difícil de su vida'

El actor Andrés García está pasando el “el tiempo más difícil de su vida”, pasa la mayor parte del tiempo en cama, no puede moverse por instrucciones de su médico y ha perdido peso.

En julio de 2022, se hizo público el diagnóstico de cirrosis del actor, de 81 años, desde entonces familiares, amigos y simpatizantes han estado preocupados por su estado de salud.

Margarita Portillo, esposa de García, en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que, aunque la enfermedad ha sido controlada y está regularmente estable le ha causado daños a su salud, el más evidente es la pérdida de peso y de movilidad.

Desde hace meses García recibe transfusiones de sangre con el fin de que se mantenga estable, ya que su enfermedad no tiene cura y en la medida que la cirrosis esté controlada su condición de salud será favorable.

Portillo aseguró que no ha perdido el apetito y pide lo que se le antoja, no obstante, no se le permite salir de casa, por órdenes del doctor, pasa el día en cama y solo sale a tomar el sol en su silla de ruedas.

“Ahorita está más consciente de su situación, está desintoxicado y eso lo hace estar consciente de su situación”, reveló Portillo.

La compañera de vida afirmó que el actor está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida, le duele verlo así, trata de animarlo y vincularlo aquí.

“Para mí es muy doloroso, muy difícil. A mí siempre me decía ‘aquí vamos nena, hombro, con hombro’ y entonces ahora me dice lo mismo, porque me la paso acostada con él”, confesó.

Argumentó que verlo luchar le motiva e intenta darle la mejor calidad de vida. “Ya estamos en marzo, había gente que lo estaba enterrando en noviembre, todo eso me da pequeñas alegrías, darle calidad de vida”, finalizó.

Por otra parte, en febrero, se dio a conocer que Anahí está apoyando económicamente al actor para que pueda solventar los cuidados que requiere.

