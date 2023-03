Angélica de la Cruz recibe reconocimiento

La nueva vocalista de la agrupación de Ulpiano Vergara, Angélica de la Cruz está agradecida tras recibir un reconocimiento.

De la Cruz informó que recibió una distinción de parte de la edición XVI Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Angélica de la Cruz le dio la noticia a sus seguidores.

La artista publicó una foto del certificado donde se le entregó este reconocimiento por su aporte desinteresado e incondicional en el engrandecimiento del Folklore Chorrerano.

"Mereciendo así el legado de Tesoro Humano Vivo", también se lee en aquel certificado.

"Quiero darle las gracias al comité del @festivaldelacumbiachorrerana por este reconocimiento lamentablemente no pude asistir por compromisos laborales pero me siento muy feliz y orgullosa de ser Chorrerana Dios me los bendiga siempre", escribió la artista al lado de la imagen del reconocimiento.

Como era de esperarse, la cantante chorrerana ha recibido decenas de comentarios felicitándola por esta distinción.

"Cada quien cosecha lo que siembra usted ha sembrado eso al folclor panameño bien merecido joven elegante de voz privilegiada felicidades"; "Los frutos dependen mucho d lo q se siembra y para muestra un boton y vendran mas amiga"; y "Felicidades siga cosechando éxitos", fueron algunos de los mensajes que recbió la vocalista.

Ulpiano Vergara

El nombre de Angélica de La Cruz ha estado sonando en las últimas semanas, luego que se diera a conocer su renuncia a la agrupación de Jhonathan Chávez y Los Triunfadores.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Fue el pasado viernes 10 de marzo cuando Ulpiano Vergara presentó oficialmente a su nueva vocalista, Angélica de la Cruz, quien ha recibido buenas vibras.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!