Angélica de la Cruz: Trayectoria y futuro en la música

Para la cantante Angélica de la Cruz, oriunda de La Chorrera, no supuso un reto adaptarse al ritmo de “Los Nuevos Distinguidos”, agrupación a la que se unió el pasado 10 de marzo, a pesar de que no estuvo cantando por aproximadamente un año por problemas de salud.

“No me ha costado, para nada, me he adaptado bien y me siento muy a gusto en la agrupación”, comentó de la Cruz a Panamá América cuando se le preguntó sobre su ingreso al conjunto de Ulpiano Vergara.

De la Cruz, de 31 años, describió a “El Mechi Blanco” como “un amor de persona” y un gran jefe, los miembros de la agrupación son buenos amigos y compañeros, la consienten y la tratan como una reina, y los hijos de Vergara la han tratado muy bien. “La verdad no tengo quejas”, señaló.

La chorrerana es tímida y al principio sentía cierto temor, ya que no estaba acostumbrada a cantar las canciones de Vergara, era más del estilo de Victorio Vergara, no obstante, se dijo a sí misma que no había por qué temer, es una artista y lo más importante, sabe cantar.

Antes de unirse a las filas de los distinguidos, de la Cruz estuvo por 11 años en “Los Triunfadores”, su primera agrupación típica, recordó que pasó a formar parte del conjunto un 31 de agosto de 2011, un gran logro para la chorrerana que canta desde los cinco años.

Tras su renuncia como la voz femenina de “Los Triunfadores” hubo una polémica, de la cual la cantante nunca se pronunció y es un tema del que prefirió no hablar en esta entrevista. “Yo prefiero no tocar el tema… Yo cerré ese capítulo”, afirmó, al tiempo que aclaró que no tiene ningún problema con su compadre, Jhonathan Chávez.

Durante su último año en la agrupación de Chávez, de la Cruz presentó problemas de salud, tuvo tres nódulos en la tiroides y un callo en una cuerda vocal, se habló de operación, pero afortunadamente, siguiendo el tratamiento, las terapias y las recomendaciones médicas, las masas desaparecieron.

Durante ese tiempo, por cerca de un año este problema afectó la voz de la cantante y temió que no volvería a cantar, sin embargo, su familia y amigos la alentaron a no perder la esperanza. “No tengas miedo”, “Tú puedes”, “Tú vas a salir adelante” y “Tú vas a volver a cantar como antes”, le decían.

Inicios

Angélica de la Cruz proviene de una familia folclorista muy reconocida de La Chorrera, tiene sangre chiricana, y sus familiares ejecutan y enseñan las diversas variantes del tambor chorrerano y la cumbia chorrerana, adicional, su hermano mayor, Edgar Daniel de la Cruz, también es músico.

La nueva distinguida realizó su primera presentación a los cinco años en el Festival de La Mitra, interpretó su primer tambor chorrerano con su familia y el conjunto típico de su tía Carmen de la Cruz.

A la fecha el logro más satisfactorio para de la Cruz, pese a que ha ganado premios y reconocimientos, es el cariño y afecto del pueblo panameño, algo que aseguró es recíproco y nunca pensó que la iban a querer tanto.

Espera poder seguir aportando su talento a “Los Nuevos Distinguidos” y continuar llevándoselo con mucho cariño al público y en un futuro no muy lejano espera abrir una academia de música para que niños y jóvenes de escasos recursos aprendan a cantar o a tocar un instrumento, además, tiene deseos de continuar con sus estudios universitarios.

