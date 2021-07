Angelina Jolie y The Weeknd: Se intensifican lo rumores sobre su romance

Agelina Jolie y The Weeknd están teniendo un acercamiento supuestamente con fines laborales, sin embargo, los rumores del inició de vínculo amoroso entre los famosos se ha intensificado.

Este fin de semana la actriz y el cantante de origen canadiense fueron vistos este fin de semana en un concierto exclusivo, lo cual ha aumentado los rumores de que están saliendo.

La protagonista de "Maléfica" y Abel Makkonen Tesfaye, nombre de The Weeknd, fueron fotografiados en el exclusivo concierto de Mustafa.

Aunque los famosos no fueron fotografiados juntos, The Weeknd fue captado con un grupo de amigos mientras Angelina Jolie estaba sentada con su hija Shiloh de 15 años y Zahara de 16 años.

Los famosos han coincido luego de que sostuvieran una supuesta "cita romántica" en un restaurante italiano de Santa Mónica, en Los Ángeles, llamado Giorgio Baldi, hace menos de dos semanas.

Testigos informaron que se trataba de una cita romántica, no obstante, una fuente reveló a "Page Six" que The Weeknd no estaba intentando ocultar su encuentro con la actriz.

Su encuentro con Jolie más bien es de interés profesional, ya que el cantante quiere incursionar en el séptimo arte, desea avanzar como actor desde que apareció en "Uncut Gems" de Adan Sandler.'



Este fin de semana Angelina Jolie y The Weeknd coincidieron en un evento exclusivo.

"Definitivamente está enfocado en llegar al negocio del cine. Tiene la nueva serie de HBO que protagonizará", dijo la fuente anónima a "Page Six".

"The Idol" es el nombre que protagonizará el cantante. De acuerdo, a "Deadline", The Weeknd cocreará la serie junto Sam Levinson, de Euphoria, y su propio productor creativo Reza Fahim.

La serie se centrará en una cantante pop que se enamora de un gurú de la vida nocturna de Los Ángeles, el cual maneja un culto en secreto en su tiempo libre.

Otra fuente manifestó a "The Sun" que The Weeknd tiene un interés romántico por la actriz. "Ahora tan solo son amigos, pero no es ningún secreto que siempre ha estado enamorado de ella", reveló la fuente.

Cabe mencionar que el canadiense menciona en una de sus canciones a Jolie. "Angelina, labios como los de Angelina. Como Selena, un trasero con la forma del de Selena", dice la letra de "Party Monster".

La supuesta relación amorosa queda solo en rumores, ni The Weeknd ni Jolie han confirmado o negado si en realidad están saliendo.

Parejas

Hace cinco años que no se le conoce, por lo menos públicamente, una pareja a Angelina Jolie, desde que inició el proceso de divorcio de Brad Pitt.

Jolie y Pitt actualmente tienen la custodia compartida de cinco de sus seis hijos, sin embargo, la actriz no está de acuerdo con la decisión impuesta por un juez.

La batalla legal por la custodia de los hijos está lejos de concluir y la expareja se ha enfrascado en un nuevo proceso, Jolie quiere finalizar los acuerdos comerciales que la vincula con su ex.

El 6 de julio firmó una petición para que se levantará la orden de alejamiento que la separa de Pitt, para poder vender su parte de la bodega de vinos Château Miraval, la cual compraron en 2014.

Por otra parte, a mediados de junio, Jolie fue captada visitando a su exesposo Johnny Lee Miller, fue vista entrando a su apartamento con una botella de vino.

Lee Miller y Jolie se conocieron en 1995, cuando rodaron "Hackers", y estuvieron casados de 1996 a 1999.

