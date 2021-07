Premios Emmy: Nominados en la edición de este 2021 que se realizará en septiembre

"Black-ish", "Cobra Kai", "Emily in Paris", "Hacks", "The Flight Attendant", "The Kominsky Method", "Pen15" y "Ted Lasso" fueron nominadas este martes al Emmy a la mejor serie de comedia, anunció la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

No obstante, la lista de nominados también incluye a la actriz de origen puertorriqueño Mj Rodriguez, quien logró una nominación al Emmy a mejor actriz protagonista por la serie dramática "Pose".

Rodriguez competirá contra Uzo Aduba ("In Treatment"), Olivia Colman ("The Crown"), Emma Corrin "(The Crown"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") y Jurnee Smollett ("Lovecraft Country").

En tanto, Lin-Manuel Miranda será candidato al Emmy a mejor actor de una serie limitada (miniserie) o película televisiva gracias a la adaptación a la pequeña pantalla de su musical "Hamilton", anunció este martes la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

El polifacético artista de origen puertorriqueño ya sabe lo que es ganar un Emmy puesto que en 2014 se llevó el galardón a la mejor música original por la canción "Bigger!" de la 67 gala de los premios Tony.

La 73 edición de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, se celebrará el próximo 19 de septiembre.

La gala será en formato presencial tras acoger el año pasado una ceremonia digital por la pandemia del coronavirus.

A continuación, la lista completa de nominados en los premios Emmy 2021:

Mejor miniserie:

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen’s Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

Mejor comedia:

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Mejor serie dramática:

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Mejor actor de comedia:

Anthony Anderson

Michael Douglas

William H. Macy

Jason Sudeikis

Kenan Thompson

Mejor actriz de comedia:

Aidy Bryant

Kaley Cuoco

Allison Janney

Tracee Ellis Ross

Jean Smart

Mejor actor secundario en comedia:

Carl Clemons-Hopkins

Bowen Yang

Kenan Thompson

Brett Goldstein

Brendan Hunt

Nick Mohammed

Jeremy Swift

Paul Reiser

Mejor actriz secundaria en comedia:

Hannah Einbinder

Cecily Strong

Aidy Bryant

Kate McKinnon

Juno Temple

Hannah Waddingham

Rosie Perez

Mejor actriz principal en serie dramática:

Uzo Aduba

Olivia Colman

Emma Corrin

Elisabeth Moss

Mj Rodriguez

Jurnee Smollett

Mejor actor principal en serie dramática:

Sterling K. Brown

Josh O’Connor

Jonathan Majors

Rege-Jean Page

Billy Porter

Matthew Rhys

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión:

Michaela Coel

Cynthia Erivo

Elizabeth Olsen

Anya Taylor-Joy

Kate Winslet

Mejor actor en una miniserie o película para televisión:

Paul Bettany

Hugh Grant

Ewan McGregor

Lin-Manuel Miranda

Leslie Odom Jr.

Mejor actriz invitada en una comedia:

Yvette Nicole Brown

Issa Rae

Jane Adams

Maya Rudolph

Kristen Wiig

Bernadette Peters

Mejor actor invitado en una comedia:

Alec Baldwin

Dave Chappelle

Daniel Kaluuya

Dan Levy

Morgan Freeman

Filme de televisión:

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvie’s Love

Uncle Frank

Mejor serie animada:

Programas de variedades y talk-show:

Conan

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor reality:

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

