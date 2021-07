'The Witcher': Detalles de la serie

El brujo Geralt de Rivia estará de vuelta, el 17 de diciembre, para una segunda temporada de "The Witcher".

Versión impresa

Los primeros episodios acerca del universo mágico estrenaron en Netflix el 20 de diciembre de 2019, sin embargo, el lanzamiento de la segunda temporada de la franquicia creada por Andrzej Sapkowski era todo un misterio.

Finalmente, en la Witchcon, celebrada el 9 de julio, se conoció la fecha oficial del lanzamiento de la segunda temporada y primer adelanto de lo que podremos ver en la serie.

Gerald de Rivia, interpretado nuevamente por Henry Cavill, está convencido de que Yennifer, Anya Chalotra, pereció en la batalla de Sodden y enfoca en llevar a la princesa Cirilla, Freya Allan, Kaer Morhen.

Donde ambos tendrán que entrenar para las batallas venideras mientras protege a Cirilla de un misterioso poder que tiene en su interior.

Para la segunda temporada la producción tomo mucho en cuenta la opinión de los fanáticos, el personaje de Joey Batey, Jaskier, está de vuelta y la Cacería Salvaje también, las escenas fueron grabadas en una playa en Inglaterra.

En total la nueva temporada tendrá ocho capítulos, en la Witchcon se reveló en nombre de siete episodios: "A Grain of Truth", "Kaer Morhen", "What Is Lost", "Redanian Intelligence", "Turn Your Back", "Dear Friend" y "Voleth Meir".'



En agosto estrenará la primera película precuela de la serie, "The Witcher: La pesadilla del lobo", y se centrará en Vesemir, el mentor de Geralt de Rivia.



Geralt de Rivia será interpretado nuevamente por Henry Cavil, Yennifer por Anya Chalotra y la la princesa Cirilla por Freya Allan.

"The Witcher" también se vio afectada por la covid-19, se retrasó el inicio del rodaje y también se suspendió por casos positivos dentro del equipo de rodaje e inclusive se vio interrumpida por una lesión que sufrió el protagonista, Henry Cavill, lo cual puso en duda si finalmente la serie estrenaría este año.

VEA TAMBIÉN: 'Agua y Plata. La Ruta de los Imperios', muestra colectiva de carteles

Precuela

Antes del estreno de la serie, los fanáticos podrán disfrutar del origen de Vesemir, el mentor de Geralt de Rivia, en "The Witcher: La pesadilla del lobo", la primera precuela de la producción televisiva.

"The Witcher: La pesadilla del lobo" estrenará el 23 de agosto, con un guion escrito por Beau DeMayo, quien hizo el guion del tercer episodio de "The Witcher", mientras que la dirección corre a cargo de Han Kwang II y la animación por Studio MIR.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!