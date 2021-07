Rauw Alejandro aspira a tener la trayectoria de Michael Jackson

En su paso por la Ciudad de México, el cantante puertorriqueño de música urbana Rauw Alejandro aseguró que el género que abandera es "lo que el pueblo quiere" y confesó que entre sus influencias musicales se encuentran mexicanos como Luis Miguel y Selena.

"El urbano para mí es la calle, y con eso me refiero al pueblo, lo que realmente el pueblo quiere, y el pueblo es el que mueve masas y el que decide donde está la música y eso ha sido la magia de todo esto", mencionó el autor de "Todo de ti" en conferencia virtual con medios nacionales.

De "Fantasías" lanzada en 2019 a "Todo de ti", tema con el que se encuentra en el número uno de las listas en México actualmente.

Rauw no solo ha cambiado de look sino que ha mostrado un amplio abanico de sonidos que van del reguetón más tradicional al pop.

"Me quité las trenzas desde 'Fantasías' (y desde entonces su carrera) ha sido un cambio drástico, he crecido como artista, de cada proyecto que he hecho en mi carrera anoto mis errores y en el próximo vamos haciéndolo mejor y mejor", respondió a EFE el cantante, quien dijo no aspira a menos que a la trayectoria de Michael Jackson.

Alejandro se encuentra en México para la promoción de su disco "Vice versa", su más reciente sencillo junto a Jennifer López, "Cambia el paso".

En el primer chart de julio colocó a "Todo de ti" en el podio (#3) y en su segunda semana ha dado los dos pasos necesarios para colocarse en el número uno.

El puertorriqueño llevaba un tiempo tratando de conquistar al público español con sus canciones, y definitivamente lo ha hecho con este single que ya es historia de la música urbana latina, se lee en los40.com

Su paso por nuestro país, que incluyó un delicioso concierto íntimo LOS40 Stage en una terraza de Madrid, dejó innumerables muestras del fervor que provoca en sus fanes.

Esta semana, de hecho, lidera las listas de ventas en España de álbumes (con Vice versa) y canciones (precisamente con Todo de ti).

