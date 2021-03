Angie Keith: El traje nacional que lucirá en Miss Grand International entre adeptos y detractores

Angie Keith está disfrutando del Miss Grand International donde representa con orgullo a Panamá.

Desde hace unas semanas se había dado a conocer que el traje nacional que luciría la "Miss" se titulaba Zaracundé.

No obstante, hace unas horas, la organización de Señorita Panamá mostró al detalle el vestido que lucirá Angie Keith.

A pesar de que decenas de seguidores alabaron la belleza del vestido, hubo a quienes no les pareció tan a la altura del certamen.

"Ella es hermosa.... El traje no le hace justicia, es muy básico" y "Ella es bellísima. En cuanto al traje , me disculpa el diseñador pero sin el motete a la vista , el traje no me dice nada zaracundé", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, la mayoría de los mensajes resaltaron tanto la belleza del vestuario como de Angie Keith.

En tanto, sobre el vestuario en sí, la organización de Señorita Panamá dijo: "El Zaracundé es la danza de los negros bozales, también conocida como Conocué, que representa a los negros cimarrones. Es la lucha de los negros contra la esclavitud".

"El traje nacional de Panamá en Miss Grand International 2020 cuenta con un tocado trabajado en arabescos, broches, rhinestone y un motete como pieza central que es símbolo impresindible de esta danza; todas estas piezas fueron trabajadas en pedrería multiforme", detallaron.

Agregaron: "Cascadas de chorros de cristal dan movimiento a la pieza y una explosión de plumas de gallo y faisanes lady a manera de fuente de agua".

"Sobre las caderas un fajón trabajado a mano en costura de cuentas de madera, cristales y chaquiras, rhinestone dorado y lentejuelas a tono del cual se desprenden dos correas con cortinas de chorros para dar exageración de brillo y movimiento a la pieza y acompañando a la elegante cola de ruchas de organza en degradación del bronce más oscuro hasta el amarillo claro, dando similitud a la falda de hojas de platano que usa esta danza a manera de falda", también mencionaron.