Angus Jones, el niño de 'Two and a Half Men', critica la serie que lo hizo famoso en el mundo

Actualmente decenas de niños que llamaron la atención por su capacidad actoral quedaron en el olvido, pues algunos de ellos prefirieron alejarse para recuperar la integridad que les quitó la industria del entretenimiento.

Versión impresa

Uno de ellos es el personaje de niño de Jake Harper, en la serie "Two and a Half Men", que estuvo interpretado por el actor Angus Jones.

Esta serie es una de las más exitosas de todos los tiempos y 15 millones de espectadores lo acreditan.

El hilo relata la historia de la convivencia de dos hermanos (interpretados por Charlie Sheen y Jon Cryer) con personalidades totalmente opuestas, y el hijo de uno de ellos, que lejos de seguir las reglas y excentricidades de su padre divorciado, se siente a gusto con la vida desfachatada que lleva su tío. El personaje de ese niño era Angus Jones.

En ese entonces, cuando debutó en la serie y pasó a estar en boca de todos, y bajo la lupa de la crítica especializada, tenía apenas nueve años, se lee en Infobae.

Comenzó a codearse con la fama en septiembre de 2003, fecha en la que apareció por primera vez en un episodio.

Enseguida perdió su vida privada. En alguna oportunidad comentaría que no podía salir a la calle y que no lograba disfrutar de un paseo con sus padres por el acoso de los fanáticos.

El pequeño Angus tenía experiencia: ya había pasado por películas como Simpático, con solo seis años, para, a los ocho, participar de series como See spot Run, ER y The Rookie. Pero en esos papeles su nombre y su rostro no resultaban familiares. El dilema para él llegó con Two and a Half Men. Allí empezó el éxito laboral, una carrera en ascenso, que fue acompañada, al mismo tiempo, por la debacle emocional que lo abrumó.

VEA TAMBIÉN: Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero reabrirá sus puertas al público el 17 de febrero

No obstante, en 2014, una vez finalizada la décima temporada de Two and a Half Men, optó por alejarse del éxito y de la exposición en general.

No quiso saber nada más con la fama, más allá de que hizo una aparición para despedirse antes de alejarse por completo.

En parte su partida fue por el alejamiento de su mentor, Charlie Sheen (lo reemplazó Ashton Kutcher), quien más lo cuidada en los sets de grabación. Pero además, Angus no estuvo de acuerdo con parte de su guion, enfocado en una persona adulta y no acorde a su edad, según su consideración.

En ese momento se habló del cambio rotundo de su pensamiento. De un día para el otro, luego de visitar varias iglesias, Angus manifestó que se sentía traumado por lo que evidenciaba cada vez que actuaba. Llegó a decir que la pantalla chica muestra basura, y que no colaboraría con eso. “No quiero seguir siendo parte de los planes del enemigo”, advirtió.

VEA TAMBIÉN: Jacky Guzmán ya se decidió, también abrirá su Only Fans

También argumentó su necesidad de recuperar la vida que había perdido en su niñez. Lo primero que hizo luego de alejarse fue arrancar sus estudios en una universidad de Colorado. Y les dedicó tiempo a sus amigos, recorriendo el mundo con ellos como sus invitados especiales. Cuando se retiró, todavía en plena adolescencia, tenía 15 millones de dólares en su cuenta bancaria.

El mismo Angus habló de presiones y de todo lo que tuvo que pasar en una edad en la que le arrebataron la infancia. “Crecí bajo la mirada de millones de ojos. Por ahora no quiero más eso. Necesito mi privacidad, poder disfrutar de mis amigos, viajar, hacer cosas que nunca hice”, comentó hace un tiempo en sus redes sociales.