Animes disponibles en Netflix

La animación japonesa se encuentra en su mejor momento, pues en las últimas décadas se ha convertido en una cultura global y siempre está atrayendo a más aficionados, con las redes sociales y las plataformas de streaming ha conquistado el mundo.

En japonés anime significa "animación" y también se refiere a este tipo de animación singular que se hizo famoso en el país y el mundo, por lo tanto, las plataformas de streaming han incluido títulos de este género en sus catálogos de contenido.

Netflix, por ejemplo, recientemente añadió algunos animes a su catálogo, entre ellos, "My Hero Academia: Temporadas 1-4", "Spy x Family: Temporada 1" (Ya disponible), "Haikyu!!: Temporada 1-4", "Black Clover: Temporadas 1-4" (Recién agregado) y "Jujutsu Kaisen: Temporada 1" (Ya disponible).

Pero, la plataforma, además de los recién añadidos, cuenta con otros títulos que abarcan prácticamente todos los estilos y géneros imaginables.

A continuación, los animes que están disponibles en Netflix: "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", "Naruto", "Naruto Shippuden", "Boruto: Naruto Next Generations", "Nana", "Mi feliz matrimonio", "One Piece", "One-Punch Man", "Kegan Ashura", "Parasyte: Te Maxim", "Inuyasha", "Neon Genesis Evangelion", "Pluto", "Devilman Crybaby", "Zom 100: Bucket List of the Dead", "Jojo's Bizarre Adventure", "Apari3ncias", "Baki", "Baki Hanma", "De yakuza a amo de casa", "Uruseiyatsura", "Death Note", "Record of Ragnarok", "Hellsing Ultimate", "Comboy Debop" y "Hunter X Hunter" (2011).

Además, también puedes probar con los miles de códigos de categorías de la plataforma para encontrar el anime que estás buscando, empezando con el término "anime", "anime for beginners", y "anime dubbed in english".

El éxito del anime en las nuevas generaciones

Un estudio publicado por Polygon, en colaboración con Vox Media y The Circus, reveló que las generaciones más jóvenes son las que más consumen anime.

La Generación Z (42%) ve anime de forma semanal, seguido de los Millennials (25%), Generación X (12%) y los baby boomers (3%), según la encuesta que se les hizo a 4 mil personas, todas mayores de edad, sobre sus preferencias de entretenimiento.

