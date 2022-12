Anita Correa sufrió discriminación laboral durante un año

¡Anita Correa rompió el silencio! Durante un año la comunicadora e influencer fue víctima de discriminación laboral, flagelo que le provocó depresión e incluso le quitó las ganas de vivir.

Correa estuvo sufriendo en silencio por miedo, sin embargo, quiere pasar la página y para hacerlo empezó por confesar que deja atrás la tortura que le hicieron pasar durante un año.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Correa hizo catarsis, leyó algo que escribió hace algunos días, donde plasmó cómo afectó su salud mental, el sufrimiento de su madre y sus deseos de empezar desde cero.

“Hoy dejo de llorar para seguir un camino lleno de nuevas aventuras, hoy dejo que la depresión pierda una vez más su batalla contra mí, hoy dejo ese sufrimiento que me hicieron pasar en un año, hoy dejo un lugar lleno de aprendizajes y crecimiento, pero hueco, y empezando por su cabeza, hoy dejo la ganas de no querer vivir, hoy me aventuro a lo que me depare el próximo año, hoy dejo de ver a mi madre sufrir con la discriminación de gente idiota y el dolor de que su hija no es aceptada en una sociedad, hoy renuncio a volver a ser infeliz...”, dijo Correa.

La comunicadora e influencer, de 26 años, renunció a continuar sufriendo discriminación por su condición de discapacidad e insta a las personas a analizar el efecto que tienen sus acciones y comentarios malintencionados en las personas.

Aseguró que la inclusión va más allá de poner una rampa o un elevador, pide que las personas sean más empáticas y más amor con las personas que tienen alguna discapacidad.

Correa padece osteogénesis imperfecta, una enfermedad que afecta los huesos, y respecto a la discriminación que sufrió por su condición no reveló dónde fue víctima de discriminación.

Sin embargo, hizo una advertencia, afirmó que cualquier represalia contra su madre la tomará como personal, entonces no guardará silencio y hará público dónde y quiénes la discriminaron.

Tras hacerse pública la lamentable situación, Correa ha recibido el apoyo de sus seguidores en Instagram y de varias caras de la farándula local como Mónica Díaz, Bugaman, Kenny Dancer, Bettina García, Brenda Smith, Clarissa Ábrego y otros.

Por su parte, Correa está agradecida por el apoyo y los mensajes que ha recibido en las redes sociales.

