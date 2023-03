Anitta será actriz de la serie española 'Élite'

La cantante Anitta, la más popular en Brasil en la actualidad, debutará como actriz en la séptima temporada de la serie española “Élite”, que se encuentra en fase de producción, anunció este jueves la plataforma Netflix.

“Una ‘girl from Rio’ que ya conoces está a punto de llegar a Las Encinas… Anitta se incorpora al cast de #Élite7”, tuiteó la plataforma.

Anitta fue nominada al premio de “Mejor Nuevo Artista” en la última edición de los Grammy.

El año pasado se convirtió en la primera solista brasileña en alcanzar el puesto número uno de Spotify global con la canción “Envolver”, que fue viral en las redes sociales de todo el mundo.

El elenco de “Élite” está compuesto por André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi y Omar Ayuso.

A ellos se suman en esta temporada otros actores como Maribel Verdú, Leonardo Sbaraglia, Mirela Balić, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Iván Mendes y Alejandro Albarracín.

Polémica

Actualmente, Anitta se encuentra envuelta en una polémica tras sumarse a la larga lista de artistas que se pronuncian en contra de sus sellos disqueros, en su caso Warner Records.

“(...) mi sueño es que Anitta salga de Warner y se vaya a un sello que le valore”, expresó una fanática de Anitta, quien respondió “ya somos dos”.

En un mensaje siguiente Anitta ha ido más allá declarando que “si hubiera una multa que pagar, ya habría subastado mis órganos para salir del contrato, sin importarme lo caro que fuera. Desafortunadamente, esa multa no existe. Cuando eres joven y no estás informada, debes prestar más atención a las cosas que firmas. Si no lo haces, pagarás por tu error toda tu vida”.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En el pasado la brasileña acusó a su sello disquero de no apoyar su trabajo y de no financiar sus videoclips, además, habló de la obsesión de Warner con los virales de TikTok e incluso se resistieron a publicar “Envolver” porque no estaban convencidos de que fuera a triunfar sin una colaboración.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!