Anna Kournikova: ¿Un 'fenómeno' que se llevó el tiempo?

No fue la mejor tenista, pero en los años noventa se hablaba más de ella que de cualquier otra de sus compañeras de profesión, entre las que se encontraban Steffi Graf, Arancha Sánchez Vicario, Mónica Seles, Martina Hingis, Conchita Martínez, Gabriela Sabatini y los primeros años de las hermanas Williams –Venus y Serena-, jugadoras que llegaron a la cima del tenis, un lugar que nunca ocupó Anna Kournikova pero que fue la número uno indiscutible por su fama universal.

Porque Kournikova, nacida en Moscú el 7 de junio de 1981, marcó un antes y un después en el mundo del tenis. Nadie ha sacado tanto rendimiento publicitario a su carrera como la rusa. Su compatriota Maria Sharapova fue una digna heredera del "modelo Kournikova".

Fue imagen de firmas como Adidas, Yonex, Charles Schwab y Berlei, con las que ganó más dinero que con la raqueta. En 2002 se dijo que fue la tenista que más ingresó aunque no ganara ningún torneo individual.

Como tenista, Kournikova fue una de las más precoces en debutar en el circuito femenino, lo hizo con 14 años, participó en los Juegos de Atlanta 1996 con Rusia, y alcanzó su mejor resultado individual en las semifinales de Wimbledon un año después, donde fue derrotada por Martina Hingis.

"Kourni" no ganó ningún título individual. Llegó a ser la número ocho del mundo en 2000, su nivel más alto, pero donde destacó fue en dobles, principalmente cuando se unió a Hingis y formaron una pareja que ganó dos Abiertos de Australia, en 1999 y 2002, siendo las números uno en este último año.

Una retirada precipitada

Su retirada en 2003, a los 22 años, provocada por un infortunio de lesiones, abrió un nuevo capítulo en su vida. Para entonces ya llevaba tiempo alternando su faceta tenística con su carrera publicitaria y la explotación de su imagen.

Fue portada de revistas como FHM, Cosmopolitan, Maxim o Sports Illustrated y en 2000 cumplió su sueño de rodar una película en Hollywood: "Me, Myself and Irene" donde comparte cartel con Jim Carrey. También de protagonizar una campaña publicitaria de Adidas junto a David Beckham y grabar un videoclip con el cantante Enrique Iglesias.

Aquel encuentro reservaría un futuro entre ambos, dejando atrás otras conocidas relaciones de la rusa. La popularidad de Kournikova propicio que cualquier romance que mantuviera fuera un filón para la prensa especializada.

