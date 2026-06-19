Anne Hathaway espera su tercer hijo junto a Adam Shulman

Anne Hathaway anunció su tercer embarazo. La actriz ganadora del Óscar reveló este viernes que espera su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La noticia se difundió a través de un video en Instagram donde muestra su vientre de embarazada.

La intérprete de 43 años compartió un breve clip en el que aparece sonriente con un conjunto de lino blanco. Camina frente a una chimenea de mármol y plantas, y se aleja rápidamente de la cámara. La publicación incluye la canción “Baby, I’m yours” de Barbara Lewis.

El pie de foto del video dice: “x Baby, I’m yours x”. Un representante de Hathaway confirmó la noticia a los medios. La pareja, casada desde 2012, ya es padres de dos hijos varones.

Jonathan Rosebanks, el mayor, nació en marzo de 2016 y tiene 10 años. Jack llegó en noviembre de 2019 y cuenta con 6 años. La familia reside en Estados Unidos.

Hathaway ha preferido anunciar sus embarazos de manera personal y en sus propios términos. En ocasiones anteriores también utilizó redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores.

La actriz se encuentra en un momento profesional activo. Este año tiene varios proyectos en cartelera, entre ellos “The Devil Wears Prada 2”, “Mother Mary” y “The Odyssey”.

El anuncio ha generado numerosas felicitaciones en redes sociales. Seguidores y colegas destacaron la naturalidad con que Hathaway compartió el momento familiar.

La pareja mantiene un perfil bajo respecto a su vida privada. Generalmente reserva los detalles más personales para publicaciones ocasionales.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la fecha prevista del nacimiento ni el sexo del bebé. La familia se encuentra disfrutando esta nueva etapa con alegría.

Este tercer embarazo llega como una buena noticia para los seguidores de la actriz. Hathaway ha hablado en el pasado sobre su deseo de formar una familia numerosa y su gratitud por poder ser madre.