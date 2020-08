Antonio Bandera anuncia que tiene COVID-19

El actor Antonio Banderas anunció que está en cuarentena tras dar positivo para la COVID-19.

Antonio Banderas cumple hoy 60 años y se tomó el tiempo para compartir esta noticia con sus seguidores.

A pesar de que el actor está en la población de riesgo por la edad, aseguró que está relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en que pronto se recuperará.

Para ello, Antonio Banderas seguirá las indicaciones médicas para superar el proceso infeccioso que está padeciendo y que a muchas personas está afectando en el mundo.

En este sentido, el reconocido actor aseguró que aprovechará el tiempo para realizar otras actividades y seguir haciendo planes para el futuro.

“Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión”, escribió en un post en su cuenta de Instagram.

Antonio Banderas estuvo ausente en una gala benéfica en Marbella este fin de semana y en la cual era el anfitrión, no obstante, con este anunció se dilucida la razón.

“Antonio Banderas es de las personas más comprometidas, generosas y entregadas que he conocido jamás. Juntos hemos creado a lo largo de estos once años la Gala Starlite, y si Antonio no está aquí es porque realmente le ha sido imposible, pero él está muy presente esta noche, él es el corazón de la Gala Starlite”, dijo Sandra García-Sanjuán promotora y fundadora de la gala benéfica.

“Decidimos seguir adelante con la celebración de la Gala por responsabilidad, porque simplemente era inconcebible pensar en aparcar los proyectos sociales que tenemos en marcha”, se lee en ABC.

Antonio Banderas se suma a la larga lista de famosos que se han contagiado con la COVID-19.

