Anuel AA aún no supera a la 'Bebecita'

¿Anuel AA aún no supera a Karol G? El puertorriqueño estrenó “Triste verano” junto a Eladio Carrión, tema que habla sobre una expareja, a la cual extraña y le pide que regresen.

“Triste verano” fue publicada en el canal de Youtube de Carrión, por lo tanto, se sobreentiende que la canción es de él, por lo cual no está claro a quién está dirigida, sin embargo, lo que llamó la atención y refuerza la teoría de que es para Karol G son las barras de Anuel AA.

Y es que el puertorriqueño habla de una “bebecita”, el cual era el apodo que le tenía a Carolina Navarro, nombre de pila de Karol G, cuando eran novios.

También usa una parte de su conocido lema “real hasta la muerte” para dar a entender que no ha olvidado lo que vivió con esa bebecita.

“Vuelve, el loco te necesita. Me tiras cuando andes solita. Vuelve, dame una noche bien rica, por siempre tú vas a ser la bebecita. Recuerda que lo real no se olvida. Me tira’ cuando estés bellaquita, vuelve, dame una noche bien rica. Por siempre la bebecita”, dice Anuel AA en la canción.

Cabe mencionar, que actualmente Anuel AA está soltero luego de que en febrero confirmó su separación de Yailin “La más viral” tras seis meses de matrimonio, por lo tanto, se le ha visto tirándole indirectas a Navarro.

En un concierto dijo que estaba feliz porque podría volver a cantar “Bebecita” a todo pulmón. ¿Qué tal?

Por otra parte, hay rumores de que Karol G está saliendo con alguien, hace algún tiempo la han vinculado sentimentalmente con Feid, no obstante, ninguno ha negado o confirmado la existencia de una relación.

Karol G, por su parte, colgó un videoclip en sus historias donde dice “No te vas a olvidar de Carolina, tu artista oficial”, presuntamente en respuesta a las barras de su ex.

¿Será que aún hay algo allí? ¿Qué opinas?

