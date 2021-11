Estados Unidos

Anuel AA se perdona a sí mismo y lo vuelca en 'Las leyendas nunca mueren'

'La vida me ha dado muy duro y en este disco les abro mi corazón y hablo de lo que he llorado, de lo que he aprendido', dijo el cantante.

Miami / EFE / @panamaamerica

- Actualizado: 26/11/2021 - 08:59 am