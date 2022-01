Anuel AA y Yailin: Detalles del anillo que selló el supuesto compromiso

La relación entre Anuel AA y Yailin “La Más Viral” ha revolucionado las redes sociales, sobre todo tras conocerse que hay un anillo de “compromiso” de por medio.

La joya, Anuel AA la describe como un candado, el cual no tiene llave y solo se podrá abrir a “punta de bala”, se le escucha decir al cantante.

En un video, se observa al ex de Karol G colocarle un anillo, con una enorme piedra, en el dedo anular de su novia, a quien conoció a finales del año pasado.

El supuesto compromiso, hasta ahora solo confirmado por Yailin, llega unos días después de que se confirmara que la dominicana y Anuel AA están juntos, relación que se oficializó públicamente el 23 de enero.

Sobre el anillo con el que la pareja selló su compromiso se sabe muy poco, pero a simplemente se ve que es una pieza de lujo, como las que está acostumbrado a usar el puertorriqueño.

Tras la publicación de la pieza, han surgido las comparaciones, pues en 2019, Anuel AA también le dio un anillo de compromiso a quien fuera su novia por tres años, Carolina Navarro, conocida como Karol G.

Las joyas son muy similares, no obstante, la pedida de mano de Karol G tuvo lugar un 14 de febrero, día de San Valentín y día que la colombiana cumplió 28 años.

“No supe qué responder porque me dio como un caos, un pánico y una cosa horrible. Entonces, yo nada más traje esto - muestra una caja pequeña con un anillo - para decirte que sí”, dijo entonces la intérprete de “La Bichota”.

La cantante tampoco se quedó atrás, mientras salía con Anuel AA, también le dio un anillo de compromiso, una pieza cubierta con rubís y otros cristales, el cual era su favorito y el que nunca se quitaba Emmanuel Santiago, nombre real del novio de Yailin.

Los reflectores están sobre el compromiso de Anuel AA y su actual pareja, no obstante, la sombra de Karol G le ha quitado algo de protagonismo al asunto, pues no solo se ha comparado los anillos, muchos prestaron más atención al tatuaje que aún lleva en su mano, el nombre de su ex, Carolina.

Rumores

Muchos dudan la veracidad del compromiso y afirman que se trata de una estrategia para llamar la atención, ya que el próximo 14 de febrero, ambos estrenarán una colaboración.

