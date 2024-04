Anuncian nuevas reglas para los Óscar

La Academia de Hollywood anunció algunas modificaciones en las normas de los Óscar y el reglamento de las campañas promocionales de las cintas que regirá la edición 97 de estos premios, centradas principalmente en nuevos requisitos de exhibición en salas de cine físicas.



Según el comunicado de la organización, los autocinemas ya no serán un medio de exhibición válido para las películas aspirantes al galardón, esta medida se había tomado durante la emergencia por la covid-19 en 2020, cuando las salas de cine convencionales estaban cerradas por la pandemia.



En su lugar, los largometrajes que optan a un premio Óscar solamente serán elegibles si se estrenan en salas de cine entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año y pasan en cartelera al menos siete días (consecutivos o no) en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, Atlanta, la zona de la Bahía y Dallas/Fort Worth, que se añade a la lista para esta edición.



En el caso de las aspirantes al premio de mejor película, además tendrán que cumplir con los requerimientos de exhibición que fueron anunciados en 2023 y que contemplan siete días más de exhibición en al menos diez de los cincuenta mercados más importantes de Estados Unidos en los 45 días siguientes desde su estreno inicial.



Además, aquellos proyectos cuyo lanzamiento se lleve a cabo a finales de este año y sus planes de exhibición están previstos para después del 10 de enero de 2025, tendrán que contar con una verificación de parte de la Academia y completar la exhibición ampliada en salas no más tarde del 24 de enero.



Otros cambios significativos anunciados para la edición 97, que se llevará a cabo el 2 de marzo de 2025, recaen en la categoría de mejor banda sonora.



A diferencia de los años anteriores en los que los compositores principales tenían que presentarse como grupo y solo recibían un galardón, ahora la Academia otorgará hasta tres estatuillas individuales si todos ellos han contribuido plenamente a la partitura.



Asimismo, las listas de los precandidatos al óscar -las llamadas ‘shortlist’- en esta categoría pasará de 15 a 20 títulos.



Además, los largometrajes de animación que opten al premio a la mejor película internacional podrán aspirar también al premio a la mejor película de animación si cumplen los requisitos establecidos para ambos apartados.



Y a diferencia del resto de las películas, el nuevo periodo de elegibilidad de para la categoría de largometraje internacional es del 1 de noviembre de 2023 al 30 de septiembre de 2024.



Por otra parte, para ser considerados en la categoría de mejor guion adaptado o mejor guion original, los escritores tendrán que presentar un guión de rodaje final.



Cambios en otros premios de la Academia



La Academia de Hollywood también anunció cambios en premios como los Governors Awards (premios de los Gobernadores) en el que el reconocimiento Irving G. Thalberg Memorial, otorgado a un productor creativo "cuya obra refleja una alta calidad constante en la producción cinematográfica", se entregará en forma de una estatuilla Óscar y no en la forma del busto con la cabeza del jefe de producción de MGM que da título al premio.



Por otra parte, han renombrado dos distinciones especiales otorgadas en los Premios Científicos y Técnicos de la Academia: el premio Gordon E. Sawyer, se denominará a partir de ahora premio a la trayectoria científica y técnica; y el Premio John A. Bonner, ha pasado a denominarse premio al servicio científico y técnico.



La 97 edición de los Óscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el teatro Dolby de Los Ángeles (California, EE. UU.) y los nominados a esta edición se darán a conocer el 17 de enero.

