'Apártate', la nueva canción de la agrupación Kaomi

"Apártate" es el nuevo tema del trío panameño del género "World Music", Kaomi.

Después de varios años de haber publicado su primera producción EP "Somos", y trabajar en nuevos proyectos, conciertos y activismo cultural, Kaomi, viene con esta "bomba auditiva", tal como la consideran este tema.

Además, este trío ofrecerá varios arios conciertos para el mes de noviembre, celebrando su lanzamiento y el "Mes de la Patria" en Panamá.

Su primer show será el 13 de noviembre, en Rock and Folk.

Pero, esto no es todo, pues se preparan para la grabación de su primer álbum, el cual será grabado en Miami, Estados Unidos, en 2022, entre otras sorpresas que los músicos irán revelando.

"Apártate"

"El cansancio, el hastío y la decepción de haber perdido parte de su vida con alguien que no valía la pena, es la protesta de una mujer que pone un particular 'Apártate' como ultimátum, al "don Juan" que la ha estado engañando y no ha tenido consideración con ella, a pesar de haber dado todo por él y su relación", contaron.

Esta canción "de desengaño", la cual se caracteriza por tener mucho sabor, con el toque particular de Kaomi", fue compuesta por Karina Castillo vocalista y guitarrista del grupo y trabajada en conjunto con sus compañeros Oriel Camargo el tecladista y Karla Ruiz, percusionista de la banda, además de haber sido grabada por el productor musical e ingeniero de sonido Erick Martiz.'



Otro dato curioso, es que la portada de este sencillo, fue pintada por la misma vocalista de la banda quien también es pintora.

"Apártate" es una cumbia con influencia del folclore panameño y la música latinoamericana, con una letra "fuerte y realista" con la cual los fanes ya están fascinados y quienes hayan pasado por una situación similar, la sentirán como propia.

El público ya puede disfrutar del tema en todas las plataformas digitales de música: como Spotify, iTunes, Youtube music, Deezer y demás.

Dato

La banda inventó una manera sencilla pero ingeniosa, de enganchar a su público con "Apártate" antes de su lanzamiento, por lo que escribieron un guion en forma de diálogo entre tres personajes creados, que se va desarrollando a través de conversaciones por chats de WhatsApp, de los cuales hicieron capturas y las publicaron en las redes sociales de la agrupación: @kaomimusica

