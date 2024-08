'Apples Never Falls' llega a su final

La serie "Apples Never Falls", inspirada en el best seller "Un revés inesperado" de Liane Moriarty, ha sido uno de los estrenos más esperados del año, llegó a Latinoamérica el pasado 16 de julio y este 19 de agosto se estrenará el episodio final.

"Un revés inesperado" trata sobre la familia Delaney, parecen felices, sin embargo, cuando la matriarca desaparece, Joy (una exentrenadora de tenis), su esposo Stan, con la misma profesión, y sus cuatro hijos, ya adultos, se ven obligados a analizar su historia familiar.

Oscuros secretos empiezan a salir a la superficie y pronto se conocerá cuál será el desenlace de esta historia con múltiples giros emocionales. En este sentido, Panamá América conversó con los actores Jake Lacy y Conor Merrigan Turner, miembros del reparto, y hablaron un poco sobre sus personajes y sus primeras impresiones sobre la historia.

Lacy, con créditos como Shane en "The White Lotus", interpretó a Troy, el segundo hijo del matrimonio Delaney, un personaje que le resultó divertido, pero al mismo tiempo lo llevó a reflexionar sobre su propia mentalidad.

En palabras de Lacy, Troy "es alguien que falla y todo le llega fácilmente", razón por la que se puede comprender su forma de actuar. "(…) resulta que el personaje que interpreto no es un buen tipo, lo que me lleva a la autorreflexión: ¿Por qué me identifico tanto con este personaje? ¿Por qué me queda tan bien este papel?", dijo el actor.

Merrigan Turner, por su parte, dio vida en la ficción a Logan, uno de los dos hijos menores del clan, personaje con el que se identifica en dos aspectos, en lo reservado y tranquilo. Por lo tanto, tanto el histrión como Logan salieron de su zona de confort y tuvieron que resolver algunas cosas juntos, ya que el ser reservados puede limitar la comunicación.

"(…) ese fue un desafío para mí. Tuve que esforzarme para mostrar a las personas a mi alrededor, a mis seres queridos, que me importan y comunicar eso, y Logan pasa por un viaje similar", aseguró Merrigan Turner.

Respecto a la historia, a Merrigan Turner le llamó mucho la atención el desarrollo de los personajes, cada uno tiene su tiempo y espacio para que la audiencia se sumerja en su narrativa, "nadie se queda corto", algo que, según el intérprete, hace falta en otras producciones.

Para Lacy la narrativa entre los cuatro hermanos, sobre la calidad que tenía que haber sobre los sentimientos entre ellos, y lo bien elaborados que están los diálogos, fue lo que inicialmente lo emocionó y esto fue reforzado a través de la dirección, la producción y el resto de los guiones.

Final

El episodio final de "Apples Never Falls" llegará en exclusiva por Universal+.

