Armera de 'Rust' irá a prisión por la muerte de Hutchins

Hannah Gutiérrez-Reed, la armera del rodaje de 'Rust', fue condenada a 18 meses de prisión por un tribunal de Nuevo México (Estados Unidos) tras haber sido hallada culpable de homicidio involuntario por la muerte en 2021 de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película.



Gutiérrez-Reed es la primera persona en ser juzgada por este caso. Ella fue la responsable de cargar la pistola que Alec Baldwin utilizó en el rodaje y de la que salió una bala real -en lugar de una de utilería- que mató a Hutchins el 21 de octubre de 2021.



"Usted convirtió un arma en un arma letal, y si no fuera por usted, la señorita Hutchins estaría viva", dijo la jueza Mary Marlowe Sommer tras anunciar la condena.



Gutiérrez-Reed (27 años) fue hallada culpable el pasado 6 de marzo y este lunes la jueza dictaminó que la armera, que también era responsable del protocolo de seguridad del filme producido y protagonizado por Alec Baldwin, cumplirá sus 18 meses de condena en una cárcel de mujeres en Nuevo México.



Antes del veredicto, Gutiérrez-Reed había pedido a la jueza que le otorgara libertad condicional para poder llevar a cabo servicio comunitario, argumentando que era "muy joven e ingenua" cuando aceptó el trabajo y que estaba realmente dolida por la muerte de Hutchins, quien, aseguró, siempre será "una inspiración" para ella.



En la audiencia de este lunes, amigos y familiares de Hutchins rindieron tributo a la directora de fotografía con emotivas palabras sobre el impacto de su muerte.



"Halyna fue la mejor hija de este mundo (...) El tiempo no ha sanado, solo lo ha prolongado mi dolor y sufrimiento. Espero que los culpables sean castigados y sentenciados con justicia", dijo en un comunicado la madre de la víctima, Olga Solovey.



En marzo, el jurado coincidió mayoritariamente en que Gutiérrez-Reed actuó de forma negligente al no comprobar debidamente que la munición del revólver del calibre 45 usado en el rodaje de este wéstern no era real, por lo que la muerte de la directora de fotografía fue una "consecuencia previsible" de su forma de proceder.



La defensa legal de Gutiérrez-Reed defendió durante todo el proceso que la reducción de gastos en materia de seguridad para realizar esta película provocó que ella tuviera una carga de trabajo excesiva y no pudiera centrarse en las tareas puramente relacionadas con las armas y la munición.



Baldwin también irá a juicio el 9 de julio acusado de homicidio involuntario y de ser declarado culpable, el intérprete puede enfrentarse a una pena de hasta 18 meses de prisión.

