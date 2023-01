Artistas que actuarán durante la gala de los Grammy 2023

El puertorriqueño Bad Bunny y las estadounidenses Brandi Carlile y Lizzo actuarán en la 65ª edición de los premios Grammy, anunció este miércoles la Academia de la Grabación de EE.UU.

También se subirán al escenario en la gala de este año la cantante de R&B Mary J. Blige, el referente de country Luke Combs, el cantautor Steve Lacy y el músico pop Sam Smith, según la primera ronda de actuaciones confirmada por la Academia.

Todos los artistas confirmados para actuar están nominados en, al menos, una de sus categorías este año.

Bad Bunny opta a tres premios en los apartados de mejor álbum del año y mejor álbum de pop solista gracias a su exitoso disco "Un Verano Sin Ti", así como a mejor interpretación pop solista con la canción "Moscow Mule".

El trabajo discográfico "In These Silent Days", de Brandi Carlile, tampoco pasó desapercibido para la Academia de la Grabación, que lo incluyó en la lista de finalistas a mejor álbum del año.

Además, Carlile también fue seleccionada en otros seis apartados, entre los que sobresalen el de mejor grabación del año ("You and Me On The Rock") y mejor canción de rock ("Broken Horses").

Lizzo, quien ya posee tres gramófonos, se postula con "About Damn Time" -una fusión de pop, funk, R&B y soul- que le supuso cinco nominaciones: grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor interpretación pop solista y mejor álbum pop vocal.

Por su parte, Mary J. Blige, ganadora del Grammy en nueve ocasiones, llega con seis candidaturas por su disco "Good Morning Gorgeous" que, entre otras categorías, aparece como finalista a mejor grabación del año, mejor álbum del año y mejor álbum de R&B.

A Steve Lacy, su disco "Bad Habit" le valió la mención en cuatro apartados este año, incluidos los de mejor grabación y canción del año; mientras que Luke Combs concurre en tres categorías específicas para el género country, y Sam Smith está nominado a mejor interpretación pop grupal por su tema "Unholy", con Kim Petras.

La 65ª entrega de los Grammy se celebrará el 5 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles -tras haberse trasladado a Las Vegas de forma excepcional el curso pasado- y contará con el cómico Trevor Noah como maestro de ceremonias por tercer año consecutivo.

