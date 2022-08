Ashton Kutcher, a punto de perder la vista y el oído, por una 'vasculitis'

El actor estadounidense Ashton Kutcher ha luchado durante un año contra la vasculitis, una rara enfermedad autoinmune, que le afectó a la visión, la audición y el sentido del equilibrio.

Así lo reconoce el protagonista de "Sin compromiso" (No strings attached) en un video que difunde el medio Access Hollywood, especializado en noticias de celebridades.

El medio estadounidense publicó esta confesión en un adelanto exclusivo de un próximo episodio de "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", un programa de National Geographic, donde participa el actor habló y en el que incidió sobre el "raro trastorno autoinmune que desarrolló".

“Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, reveló el actor al aventurero Bear Grylls, conductor del programa.

Le tomó alrededor de un año reconstruir cada uno de sus sentidos de nuevo, explicó.

La vasculitis es un trastorno autoinmune raro con muchas variaciones que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos.

El actor se siente afortunado de estar vivo y, a pesar de la experiencia, Ashton no deja que eso, ni ninguno de los desafíos de la vida, lo derribe. En cambio, los ve como oportunidades de crecimiento, asegura en el video de Access Hollywwod.

A saber

La vasculitis puede afectar a uno o varios órganos y la afección podría ser de larga o corta duración. Ninguna persona está exenta, sin embargo, algunos tipos de vasculitis son más frecuentes en ciertos tipos etarios, asegura Mayo Clinic.

De acuerdo al tipo de vasculitis que presente el paciente, es posible que mejore sin tratamiento, pero la mayoría de los tipos requieren medicamentos para controlar la inflamación y evitar los brotes.

Los signos y síntomas generales de la mayoría de los tipos de vasculitis son fiebre, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de peso, molestias y dolores generales.

Adicional, se desarrollan otros síntomas, los cuales están relacionados con la parte del cuerpo afectada, por ejemplo, en los ojos se puede presentar pérdida temporal o permanente de la visión (en uno o ambos ojos), picor, ardor y rojez.

