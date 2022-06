Assilem Delgado causó revuelo en redes sociales tras protagonizar una pelea

Una vez más Assilem Delgado, conocida como "La Polla", ha sido tendencia en las redes sociales.

En esta ocasión, "La Polla" protagonizó una pelea en plena calle. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Esta no es la primera vez que Assilem Delgado protagoniza una riña pública, pero ahora que está relacionaada con la política, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar.

Entre los comentarios está que "La Polla" se está equivocando de carrera, pues al parecer le viene bien el boxeo.

Como sabemos, ayer la influencer se inscribió en el partido de Realizando Metas, luego vio la pelea del Nica y luego se fue a la disco con sus amigas, pero después del arranque terminó con una pelea de barrio.

En los videos de redes sociales, Assilem Delgado se fue a los golpes con una mujer a la que le tuvieron que arrancar un cuchillo con el que pretendía herir a la influencer.

Tras la viralización del video las comentarios no se hicieron esperar.

"¿Qué necesidad tiene ella de estar metida en ese ambiente de nacos? Tan bella y emprendedora pero quiere seguir en ese mundo"; "Justo son los cambios que necesitamos en nuestro país, por un mejor Panamá"; y "Ella puede ocupar el Ministerio de seguridad hay está su verdadero talento", fueron algunos de los mensajes.

También se lee: "Gracias a Dios no pasó a mayores. Y vamos con eso de que porque es "figura pública" mínimo según ustedes se tenía que dejar agredir. Ya me imagino cómo hubiesen sido los comentarios si Assilem no se defiende y la otra la apuñala. Hasta qué punto llega la mala voluntad de la gente... Está bien que la otra no sea del agrado de muchos, pero tampoco me vengan con que ella tenía que dejarse hacer y deshacer para guardar las apariencias o salir huyendo para que luego ustedes mismos la etiquetaran como cobarde".

Hasta el momento de la redacción de esta nota Assilem no había comentado nada al respecto.

