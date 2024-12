Bad Bunny anunció el lanzamiento de su octavo álbum

El artista puertorriqueño Bad Bunny anunció este jueves el lanzamiento de su octavo álbum, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', compuesto de 17 temas, el próximo 5 de enero, como regalo de Reyes Magos para sus fanáticos.



"Que muchas cosas he vivido, conocí a mucha gente, gente buena, fui a muchos países, pero ninguno como Puerto Rico, quisiera haber tirado más fotos para enseñarte, las fotos son momentos vividos, recuerdos de cosas que pasaron", relató el director y actor puertorriqueño Jacobo Morales, en el video publicado por el llamado 'Conejo Malo' en su cuenta de Instagram.



"Yo no era de estar tirando fotos por ahí ni estar subiendo historias ni nada de eso, yo decía que era mejor vivir el momento, pero cuando llegas a esta edad recordar no es tan fácil, debí tirar más fotos, haber vivido más, haber amado más cuando pude, mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda", añadió Morales, único director de Puerto Rico nominado a un Óscar por la comedia 'Lo que le pasó a Santiago'.



Bad Bunny, ganador de tres Grammy anglosajones y nueve Latin Grammys, publicó en sus redes sociales la palabra "bomba" 17 veces para anunciar este lanzamiento, haciendo referencia al número de canciones que forman parte del disco.



Sus últimos sencillos, 'EL ClúB' y 'PiToRRO DE COCO' forman parte de este último álbum.



Asimismo, el artista de 30 años divulgó un enlace en su historia de Instagram que lleva a una cuenta atrás de 10 días para la publicación de este nuevo disco que será el 5 de enero, coincidiendo con la celebración de los Reyes Magos.



El 13 de octubre de 2023 el artista presentó su séptimo álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', con 22 canciones, con colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi y que se convirtió en el disco más reproducido en un solo día en 2023.