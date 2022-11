Bad Bunny: Brithany Ryce genera comentarios tras su baile con 'El Conejo Malo'

La cantante y bailarina panameña Brithany Ryce la pasó muy bien en el concierto de "El Conejo Malo".

Brithany Ryce fue una de las panameñas que subió a la tarima a bailar con Bad Bunny.

La cantante recibió varios elogios por su desempeño en el escenario junto a Benito.

¿Qué pasó? En un momento del concierto, "El Conejo Malo" decidió subir a la tarima a unas chicas que le enseñaran a bailar (perrear) y la que lo dio todo fue la cantante.

"Me perrié a Benito ( aun estoy en shock) Ustedes me conocen, yo me iba a dar durísimo", dijo.

"Iba a dejar a Panamá en Alto @badbunnypr. Yo manifesté este momento desde el momento 0 de comprar este boleto, que FKN Hypee con Bad Bunny!! Los bailarines de Bad también son unos artistas, que increíbles son te amo Conejo Malo, graciasss", señaló.

En las redes sociales, dicen que el boricua no pudo con ella, pues no le llegaba. Cuando ella bailaba, él lo intentaba, pero que va, ella lo dio todo y hasta más.

Como si fuera poco, el momento quedó grabado. Ella puede decir que se perreó a Benito.

Las redes sociales se han llenado de comentarios, aquí alguno de ellos:

- "Dateeee, casi se me sale la garganta gritando por ti. No dejaste para nadieeee" y "Te comiste a Benito", entre otros tantos.

Con información de Valerie Stoute

