Bad Bunny, C. Tangana y Karol G, entre los nominados hispanos a los Grammy 2022

Bad Bunny, C. Tangana, Karol G, Camilo y Selena Gómez son algunos de los nominados hispanos a la 64 edición de los Grammy, anunció este martes la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Versión impresa

Los candidatos al mejor disco de música urbana son Afrodisíaco de Rauw Alejandro, El último tour del mundo de Bad Bunny, José de J Balvin, KG0516 de Karol G y Sin miedo (del amor y otros demonios) de Kali Uchis.

Por su parte, Deja de Bomba Estéreo, Mira lo que me hiciste hacer de Diamante Eléctrico, Origen de Juanes, Calambre de Nathy Peluso, El madrileño de C. Tangana y Sonidos de karmática resonancia de Zoé competirán por el galardón a mejor álbum latino de rock o alternativa.

La categoría de mejor disco de pop latino contará como nominados con Vértigo de Pablo Alborán, Mis amores de Paula Arenas, Hecho a la antigua de Ricardo Arjona, Mis manos de Camilo, Mendó de Álex Cuba y Revelación de Selena Gómez.

Asimismo, el Grammy de mejor disco de música regional mexicana (incluida tejana) se decidirá entre Antología de la música ranchera, volumen 2 de Aída Cuevas, A mis 80's de Vicente Fernández, Seis de Mon Laferte, Un canto por México, volumen 2 de Natalia Lafourcade y AYAYAY! (Súper deluxe) de Christian Nodal.

La 64 edición de los Grammy, que son los premios más importantes de la música, se celebrará el 31 de enero del próximo año en Los Ángeles (EE.UU.).

De Bruno Mars a Cardi B

En los apartados genéricos de los Grammy -los más cotizados y prestigiosos de estos premios- sobresale la presencia de Bruno Mars bajo el alias Silk Sonic, que comparte junto a Anderson .Paak. Así, el cantante con ascendencia puertorriqueña optará a los Grammy de canción del año y grabación del año por Leave the Door Open.

La distinción a la canción del año reconoce los logros de los compositores, mientras que el de grabación del año distingue a artistas, productores e ingenieros de un tema. Leave the Door Open también podría ganar los Grammy a mejor actuación de R&B y mejor canción de R&B.

VEA TAMBIÉN: Repartirán más de 65 mil dólares en premios esta Navidad

Entre las 86 categorías de los Grammy, que van desde el country al new age pasando por el góspel, también se ha colado la estrella de origen dominicano Cardi B, que aparece entre los aspirantes a la mejor actuación de rap por Up.

La figura afrolatina del jazz Esperanza Spalding tratará de llevarse el premio al mejor disco de jazz vocal por Songwrights Apothecary Lab. La legendaria banda chicana Los Lobos intentará anotarse el galardón al mejor álbum de americana por Native Sons.

Los colombianos 123 Andrés figuran como nominados al Grammy al mejor disco de música infantil por Actívate, una categoría en la que también aparecen como candidatos los latinos Lucky Diaz And The Family Jam Band con Crayon Kids.

La adaptación al cine del muy latino musical In the Heights, de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes, recibió una candidatura al Grammy a mejor compilación de banda sonora para un medio audiovisual.

El compositor de origen cubano y guatemalteco Carlos Rafael Rivera fue nominado a la mejor banda sonora compuesta para un medio audiovisual gracias a su trabajo en la serie Gambito de dama.

VEA TAMBIÉN: Samy y Sandra Sandoval presentan 'Por culpa de mi pasado'

Arturo O'Farrill, que ya aparecía en el apartado de mejor disco de jazz latino, también tendrán opción de reconocimiento en la categoría de mejor composición instrumental con Dreaming In Lions: Dreaming In Lions. Ahí se medirá a Vince Mendoza con Concerto For Orchestra: Finale. Mendoza también será aspirante al mejor arreglo de instrumento y vocal por To The Edge Of Longing (Edit Version).

Los guitarristas mexicanos Rodrigo y Gabriela obtuvieron una nominación al mejor arreglo instrumental o a capela por The Struggle Within. Por último, Mike Elizondo será candidato a la distinción de productor del año y el maestro venezolano Gustavo Dudamel podría llevarse un Grammy a la mejor actuación coral como el director de Mahler: Symphony No. 8, 'Symphony Of A Thousand al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!