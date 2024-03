Bad Bunny, consagración en el foco de la polémica

Bad Bunny. El "niño único" desde que nació. El que "jugaba con sus CDs en vez de con juguetes". Aquel al que "todo el mundo adoraba". No hay mejor descripción de la infancia de Benito Antonio Martínez Ocasio que la que hizo su hermano Bernie para Rolling Stone.

Quizá por ese nombre, Benito, no les suene. Pero él, mucho antes de ser Bad Bunny, era solo Benito. Con B, como sus hermanos, Bernie y Bysael. Él, Benito, es el mayor. Nació el 10 de marzo de 1994 en Almirante Sur (Puerto Rico), y creció en la Vega Baja.

Y Benito, que "no era de los chicos a los que les gustaba estar en la calle", según explicó él mismo también a Rolling Stone, se dio cuenta pronto de cuál era su vocación. No fue ser ingeniero, como quería su madre. No fue ser jugador de béisbol, como le hubiera gustado a su padre. Tampoco bombero, como le dijo su maestro.

No, porque Benito lo que quería… Era ser Bad Bunny.

Y es que el puertorriqueño ha "amado a la música toda la vida", según explicó para UrbanoVideosTV. En sus primeros recuerdos escuchándola "tenía cinco años". Y, aunque empezó cantando en el coro de la iglesia, a los 13 años cambió la música cristiana por la urbana y, con 14, ya componía sus primeras canciones.

De hacer "freestyle" en la secundaria y participar en un concurso de talentos en bachillerato, Benito pasó a compartir su música en plataformas como Soundcloud a partir de 2013. Con `Diles´ llamó la atención de un productor y con `Soy Peor´ creció en éxito, tras ir colándose en las listas de música latina.

Pero el disco con el que debutó fue `X 100pre´, en 2018, por el que obtuvo el Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Urbana y estuvo nominado a los Grammy estadounidenses.'



El cantante y actor habría rechazado participar en la próxima película de J.Lo. Como regalo de cumpleaños, el reguetonero puertorriqueño entregará alguno de los premios o presentará puntualmente algún segmento de la 96 edición de los Óscar, prevista para el 10 de marzo, ha anunciado la Academia de Hollywood.

A ese disco le siguieron `YHLQMDLG" (2020)´, `El Último Tour del Mundo´ (2020), `Un verano sin ti´ (2022) y `Nadie sabe lo que va a pasar mañana´ (2023). También `Oasis´ (2019), un álbum colaborativo con J Balvin, y `Las que no iban a salir´ (2020), un recopilatorio.

Y es que Bad Bunny ha colaborado a lo largo de su carrera con artistas top del género urbano y la música latina, de varias generaciones, como J Balvin, Ozuna, Nicky Jam, Becky G, Prince Royce, Cardi B, Daddy Yankee, Nicky Jam, Don Omar o Anuel AA.

Además, Bad Bunny ha ganado el Grammy a Mejor Álbum de pop o urbano latino por `YHLQMDLG´, dos Grammys al Mejor Álbum de Música Urbana por `El Último Tour del Mundo´ y `Un verano sin ti´ (2022). Y ha ganado varios Grammys Latinos, entre otros reconocimientos.

Polémica

De hecho, con `Un verano sin ti´, rompió varios récords en Spotify, colocándose a la altura de Taylor Swift y tratándose de un artista en lengua hispana. Y, en 2023, la revista Forbes le llamó "el nuevo Rey del Pop", en sucesión al mismísimo Michael Jackson.

Bad Bunny también tiene experiencia como actor. Ha trabajado en 'Bullet Train' (2022) y en 'Cassandro' (2023). Además, iba a encarnar a 'El Muerto' en la película homónima del universo Marvel.

Aquel papel le habría convertido en el primer latino que protagonizaba una película de superhéroes, pero el proyecto parece haber sido cancelado. Benito también habría rechazado participar en 'This Is Me....Now', la película de Jennifer Lopez, según TMZ.

En cuanto al amor, Bad Bunny ha vivido historias de amor con Gabriela Berlingeri, Carliz De la Cruz y Kendall Jenner. Y, recientemente, el diario The Sun desveló que el puertorriqueño se había unido a la "app" de citas exclusiva "Raya", quizá para encontrar citas durante su gira "Most Wanted Tour".

Un tour en el que, por el momento, ya ha sido salpicado por la polémica. Y es que el artista decidió utilizar a un caballo para su presentación en el Delta Center de Utah, en Estados Unidos. Algo que PETA, la organización en favor de los derechos de los animales, ha criticado duramente al tachar el acto de "irresponsable".

