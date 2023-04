Bad Bunny dijo que no fue incómodo besar a Gael García

Benito Martínez, conocido mundialmente como Bad Bunny, confesó que su primer beso para una película fue con un hombre y cuando se lo propusieron de inmediato dijo que sí, ya que cuando se está actuando estás en personaje.

En una entrevista para la primera edición en español de “TIME”, Martínez conversó sobre su participación en la cinta “Cassandro”, producción de Amazon Prime donde interpreta un papel secundario y en una de las escenas se besó con Gael García Bernal.

La cinta es sobre luchador mexicano Saúl Armendári (Gael García Bernal), que trabaja como exótico bajo el nombre de Cassandro, y Bad Bunny interpretó el papel de su amante.

Bad Bunny aseguró que su primer beso para la gran pantalla fue con Bernal. “Esa es la pena que me cae por haber estado con tantas mujeres a lo largo de mi vida”, dijo el intérprete de “Un verano sin ti”.

Para el intérprete un beso entre personas del mismo sexo no suponía un reto si así lo requería la actuación. “Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres”, explicó.

“Así que cuando me lo pidieron, dije: 'Sí, estoy aquí para lo que queráis'. Creo que fue muy guay, no me sentí incómodo”, reveló al citado medio.

El beso con Bernal fue el primero para la gran pantalla, no obstante, no es el primero con una persona del mismo sexo, en 2022, el conejo malo se besó con uno de sus bailarines durante una presentación en los MTV VMA.

“Cassandro” es el tercer largometraje en el que el puertorriqueño tiene créditos, su estreno mundial fue el Festival de Cine de Sundance 2023, y aún no tiene fecha confirmada para su estreno en la plataforma.

Además, el conejo malo también tiene créditos en “F9”, “Bullet Train” y “El muerto”, proyecto en el que asume su primer papel protagónico interpretando a un luchador con fuerza sobrehumana.

El proyecto cinematográfico, con la dirección de Jonás Cuarón, también supone la adición de Bad Bunny al Universo Cinematográfico de Marvel.

