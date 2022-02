Bad Bunny: Organizadores del concierto de 'El Conejo Malo' en Panamá 'habilitarán más entradas'

Los organizadores del concierto de Bad Bunny en Panamá le dieron una buena noticia a los que se habían quedado sin boletos para el evento de "El Conejo Malo".

La tarde de este lunes informaron, a través de su cuenta de Instagram, que pronto estarán vendiendo más boletos.

"Si piensas que te quedaste sin entradas, te equivocaste! Pendientes a @magicdreamsinc y @panatickets", escribieron en la publicación.

Como era de esperarse le llovieron los mensajes a esta noticia: "Será que está vez sí? Ya me han engañado mucho"; "La seguridad ante todo por favor"; "No entiendo !! Con tal que No vayan a mover a uno de sus puesto para meter más capacidad !! X q no sería justo !!!"; y "Y yo comprando el boleto General después que habían dicho que no venderían mas".

El concierto de “El Conejo Malo” se realizará el 22 de noviembre en Panamá, en el estadio Rommel Fernández.

Recordemos que cuando se dio la preventa se presentaron problemas con las compras online.

No obstante, ahora tendrán una nueva oportunidad de ver a Bad Bunny.

Al enterarse de que Bad Bunny vendría a dar un concierto en el país, los seguidores del artista causaron revuelo en redes sociales.

Fue en enero cuando se oficializó la visita del cantante a Panamá, para complace a sus simpatizantes.

Comentarios y memes invadieron las redes sociales en ese momento y aún es tea de conversación.

