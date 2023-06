Bad Bunny se arrepiente de haber arrojado celular de fan

Bad Bunny recalcó esta semana que las grabaciones en las que se aprecia cómo le arrebata el celular a una fanática fueron totalmente sacadas de contexto.

Según el artista, aunque se puede ver que aparentemente lanzó el celular al agua, la realidad es que el dispositivo sigue existiendo y seguramente se encuentra en manos de su dueña.

"Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto", dijo a la revista Rolling Stone.

De acuerdo con el "Conejo Malo", la mujer lo recogió justo donde cayó y debería subir el video donde muestra que lo tiene aún.

A pesar de que luego del hecho no mostró remordimiento, en la entrevista en mención aclaró que al día siguiente se arrepintió de su comportamiento.

También aclaró que esa persona se le metió en el medio, se le recostó encima, "así como que con el cuerpo".

De momento la mujer no ha aclarado si realmente tiene el celular o el artista está equivocado.

Sobre su realción con Kendall Jenner no dio mayores detalles, recordando que protege su vida privada.

Bad Bunny dijo que recientemente ha estado "tratando de socializar más, conocer a más personas", aunque lamentó que ahora todo el mundo grabe.

"Hoy todo el mundo es paparazzi. Estamos en el peor momento, el peor momento para la privacidad de los demás, no solo de los artistas, sino de los seres humanos", lamentó.

