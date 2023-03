Bad Bunny y Justin Bieber: ¿Viene una colaboración?

Desde hace algunos días hay rumores de una posible colaboración musical entre Bad Bunny y Justin Bieber, este último sería el artífice de que el puertorriqueño y Kendall Jenner se hayan conocido.

Los músicos han tenido varios encuentros y como era de esperarse en redes hay todo tipo de teorías, sin embargo, el conejo malo aprovechó su entrevista con la revista TIME, la primera edición de la versión en español, para hablar sobre los rumores.

El entrevistador fue directo al grano y le consultó si tenía una canción con el cantante canadiense, Bad Bunny respondió que no existe tal colaboración.

“¿Hay una canción con Justin Bieber? ¿Es un rumor? No, no tengo una canción con Justin Bieber. Eso es falso. Nunca vas a saber lo que voy a hacer. No te mientas a ti mismo, no vas a saber mi próxima movida”, dijo el intérprete de “Un verano sin ti”.

Para quienes deseaban ver esta colaboración lamentablemente tendrán que esperar, pues al parecer no se dará en un futuro cercano o por lo menos eso es lo que dice el puertorriqueño.

Por otra parte, Bad Bunny está próximo a presentarse en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que tendrá lugar durante dos fines de semana el próximo mes, y protagoniza el cartel del 14 y 21 de abril.

El conejo malo compartirá escenario con artistas como Gorillaz, Becky G, The Chemical Brothers, y más.

Bad Bunny adelantó que Coachella va a ser otra cosa. “Sentí más presión en el Hiram Bithron (en Puerto Rico) que en Coachella. Obviamente estoy emocionado. Quiero dar lo mejor de mí”, dijo en la entrevista.

Romance

Desde la última salida de Bad Bunny y Kendall Jenner a inicios de mes no ha habido nueva información sobre su relación y ni ellos ni su representante han hablado al respecto.

La pareja estuvo muy cariñosa a su salida del restaurante asiático Sushi Park, ubicado en la zona de West Hollywood, el pasado 7 de marzo.

