'Bárbaro': ¿Será la cinta más terrorífica del año?

Para aquellos amantes del terror le contamos que ya está en la cartelera local "Bárbaro", una cinta de Zach Cregger.

Una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo reserva alojamiento en la ciudad, pero cuando llega de noche tarde, descubre que la casa fue reservada a dos personas simultáneamente y hay un extraño en la vivienda, se lee en la sinopsis.

En contra de lo que le aconseja su propio sentido común, decide pasar allí la noche, y pronto descubre que hay más que temer a la presencia de un huésped inesperado.

Es una película de terror con una premisa ingeniosa y al mismo tiempo algo con lo que se pueden identificar, especialmente en una época en la que la gente está dejando de usar los hospedajes tradicionales, como los hoteles o los moteles, y reservar lugares para estadías cortas a través de servicios como Airbnb, HomeAway y Vrbo, etc.

Pero, al igual que el personaje de Janet Leigh en Psicosis, uno nunca sabe qué le espera cuando va a pasar la noche en un lugar nuevo. Y se encuentra vulnerable al llegar de noche tarde cuando hay un congreso en la ciudad, lo que hace imposible encontrar alternativa si el alojamiento no llegara a ser de nuestro agrado.

Protagonistas y más

La cinta está protagonizada por Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, Matthew Patrick Davis, Richard Brake, Kurt Braunohler y Jaymes Butler. La película fue escrita y dirigida por Zach Cregger.

Los productores son Arnon Milchan, Roy Lee, Raphael Margules y J.D. Lifshitz. Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Danny Chan, Alex Lebovici y Bill Skarsgård, son los productores ejecutivos.'



Para la película, Zach Cregger se inspiró en un libro de no ficción escrito por Gavin de Becker, un asesor de seguridad. En el libro, el autor aconseja a las mujeres escuchar esa voz interna que les permite identificar en las interacciones con hombres esas "señales de alarma" que la sociedad las ha alentado a no escuchar.

"Bárbaro" es el debut del actor Zach Cregger (The Whitest Kids U'Know y The Civil War on Drugs) como director de cine.

VEA TAMBIÉN: 'Sech': Su canción 'Noche de teteo' ocupa la posición 20 de la lista Latin Rhythm Airplay de Billboard

Cregger se inspiró en un libro de no ficción escrito por Gavin de Becker, un asesor de seguridad.

En el libro, el autor aconseja a las mujeres escuchar esa voz interna que les permite identificar en las interacciones con hombres esas "señales de alarma" que la sociedad las ha alentado a no escuchar.

Los productores encontraron financiamiento independiente y el financista tenía relación con un productor de línea de Bulgaria que le aseguró que podía hacer que la película se hiciera allá con un presupuesto acordado.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!