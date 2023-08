'Barbie', en el club de los mil millones

¡Si Barbie no existiese habría que inventarla! Esa sería la mejor definición para nombrar al fenómeno que es en la taquilla la película "Barbie", que ya ha entrado en el exclusivo grupo del billón. Los filmes que han superado los mil millones de recaudación. A su vez, es junto a "Titanic" y "Avatar" (factoría James Cameron) miembros de este súper exclusivo club que no pertenecen a una secuela, precuela o franquicia previa de superhéroes y aledaños.

La cinta está dirigida por la talentosa Greta Gerwig, que supo captar el emblema que representaba y representa la muñeca Barbie hace más de 60 años. Para ello, aunó su talento con su pareja, el director y guionista Noah Baumbach -que aparece unos pocos segundos como un apesadumbrado hombre en una plaza-, para juntos desarrollar un guion de hierro, al que se le nota tanta desfachatez como una titánica investigación sobre todo el universo Barbie, con sus diversos mundos, personajes, imaginería y juguetería.

Los 100 millones que costó la producción del filme -entre los productores figura la propia protagonista Margot Robbie-, sin contar todo el lanzamiento donde se suelen invertir 100 millones más en películas de este calibre, parecen bien usados para todo el mobiliario de Barbieland, ese conglomerado de plástico rosa donde, todo es tan perfecto como falso.

El gran acierto del filme, que estuvo mas de diez años buscando quien se hiciera cargo de llevar la historia de la muñeca mas famosa a la gran pantalla, es que está realizado en clave de sátira. Para ello logró cuestionar a todos: empezando por la Barbie original de "estereotipo" (Robbie). Pasando por los productos discontinuados, como la Barbie embarazada, que fue cuestionada por ser acusada de influir en el embarazo adolescente, los múltiples Ken, la propia Mattel, la compañía que las produce y permitió que se hable mal de ella, de sus practicas corporativas, corruptelas, y tratamientos non sanctos.

El choque de los dos mundos, el de Barbieland, con el del mundo real (Los Ángeles, cuando no), consigue picos tanto de comedia como de melodrama. Y lo que podría haber sido solo un filme "Girl Power", consigue ser una reflexión sobre el ser mujer, sobre la feminidad, sobre el rol del hombre en estos tiempos del "Me Too" y tantas otras conquistas. Todo esto matizado con canciones, bailes, coreografías y guiños al mundo de la muñeca.

De alguna manera, si se levantan críticas desde ambos lados, tanto de acusarla de misógina como de anti hombres, quiere decir que la dupla Gerwig-Bauchman han hecho las cosas bien.

No cabe duda que lo mejor de la película, mas allá la propia Margot Robbie, excelente en su papel, es Ken: Ryan Gosling, que aquí puede desarrollar todas sus dotes, las de bailarín, cantante como ya lo había demostrado en "La La Land". Y mucho antes en esa gran película que realizó junto a Michelle Williams, que fue "Blue Valentine" (2010).



Estrenada la misma semana que otro excelente filme como "Oppenheimer", tan diametralmente opuesto, dando lugar al movimiento iniciado en redes "Barbenheimer", retroalimentándose, ya que el filme de Christopher Nolan está rozando los seiscientos millones a nivel mundial. "Barbie", está ocupando este año el lugar que ostentó "Top Gun: Maverick" en 2022.

Puede ser que el personaje corporativo CEO de Mattel en las manos de Will Ferrell, esté hasta demasiado "over the top" incluso para una sátira como "Barbie", aunque este sea apenas un detalle en la trama.

