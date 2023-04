Becky G y Natti Natasha de san un beso en Coachella 2023

Además, de Bad Bunny, en el primer fin de semana de Coachella 2023 se presentó en el escenario principal Becky G y tuvo como invitados a Peso Pluma y a Natti Natasha, con quien se besó cuando terminaron de interpretar “Sin pijama”.

El momento causó sorpresa para los presentes, ya que fue algo inesperado, cuando terminaron de cantar se acercaron y se besaron, e incluso Natti Natasha lo compartió en sus redes.

¿Qué les pareció la sorpresa? Preguntó la madre de Vida Isabelle.

Becky G, por su parte, publicó una galería de su presentación en Coachella a través de Instagram, las imágenes superaron los dos millones de “me gusta” y tienen miles de comentarios, muchos de ellos señalando el beso entre ambas cantantes y felicitando a Becky G por su trabajo arriba del escenario.

“Las amigas que se besan son la mejor compañía”, “Eres increíble” y “Mi mejor decisión fue escogerte cómo mi ídola. Te amo tanto Rebbeca, estoy muy orgulloso de ti”, son algunos de los comentarios.

Infidelidad

Luego del escándalo del futbolista Sebastian Lletget, quien aceptó en un comunicado que le fue infiel a Becky G, la cantante reapareció en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Becky G se dejó ver haciendo ejercicio en un gimnasio, mientras escuchaba una canción de su colega, la cantante Karol G.

Se trata de “Mientras me curo del cora”, tema que la Bichota lanzó el pasado mes de febrero como parte de su nuevo álbum “Mañana será bonito”.

Sebastian Lletget reconoció que le ocultó algunas cosas a Becky G, aunque aseguró que fueron malas decisiones.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, dijo en un comunicado el futbolista.

