Belinda: La cantante muestra el interior de su casa, parece un museo de arte

La audiencia de “Divina Comedia México”, un reality show de cocina, quedó sorprendida con la participación de la cantante Belinda en el programa. ¿Por qué?

Belinda fue invitada para que preparara a un grupo de comensales VIP sus mejores recetas, pero su habilidad culinaria no fue lo que más llamó la atención, sino el interior de su hogar, ataviado de obras de artes.

HBO Max estrenó "Divina Comedia México", una adaptación del show británico “Come Dine With Me”, el cual consiste en que un grupo de personalidades famosas reciban a un pequeño grupo de personas en su casa con el propósito no sólo de cocinarles una cena de tres tiempos, sino a demostrarles que pueden ser las y los mejores anfitriones.

La mansión de la cantante está amueblada y decorada con una serie de obras de arte y muebles que la convierten en toda una mansión de lujo.

Durante el episodio, Belinda presenta algunas de las habitaciones de su hogar, la cual aseguró que es semejante a su forma de ser: "Mi casa es el reflejo de mi personalidad; perfeccionista, popera, surreal y detallista".

También indicó que una de las cosas que más le gusta de su casa es que genera la sensación de que está dentro de un museo, ya que las paredes están decoradas con un sinfín de obras de arte, pero también de fotos de su familia y a las personas que más ama, reportan medios mexicanos.

"Me gusta mucho el arte, me gusta sentirme en una galería. Para mí, la familia es lo más importante por eso me gusta mucho tener fotografías en mi casa", compartió.

Añadió: "No hay una sola persona que ame que no esté en mi casa en una foto".

Tras el recorrido por su casa, Belinda se puso manos a la obra para deleitar con tres preparaciones distintas a sus invitados, José Manuel Bichir, Verónica Toussaint y Manu Nna, quienes quedaron muy impresionados por sus atenciones y sus técnicas culinarias.

