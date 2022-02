Belinda tras su ruptura con Christian Nodal: 'Inevitablemente me duele y mucho'

Luego de varios días, desde que se dio a conocer la ruptura amorosa entre Belinda y Christian Nodal, la cantante se refirió por primera vez al tema.

A través de su cuenta de Instagram, Belinda publicó un corto mensaje en el que se dijo estar dolida por la reciente separación de Christian Nodal.

"Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles", escribió.

Continuó: "Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho...".

"Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida, concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente", dijo.

"Cierro este ciclo aprendiendo que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”, también escribió.

Fue Christian Nodal quien, tras varios rumores que se filtraron en los medios de comunicación y las redes sociales, y a través de Instagram, anunció que su compromiso con la cantante había terminado.

“A todos mis fanes y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió hace unos días.

Christian Nodal mencionó que tanto él como Belinda vivirían el duelo de su relación a su manera y solicitó al público que fuera empático con la situación.

Se rumora que la causa de la ruptura fue que la artista le habría pedido un préstamo de 4 millones de dólares a Christian Nodal.

