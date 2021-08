Ben Affleck: ¿De cuánto es la fortuna de la pareja de Jennifer López?

Jennifer López y su actual pareja Ben Affleck, han dado de qué hablar durante las últimas semanas, pues para muchos fue sorpresa que a solo unos días de que la "Diva del Bronx" terminara su relación con Alex Rodríguez, ya vivía un romance con quien también fuese su ex hace dos décadas.

La fiebre Benifer ha estado entre adeptos y detractores, ya que al inicio la pareja de famosos se escondía y ya las cosas cambiaron, ahora se pasean como si nada por las calles de Estados Unidos, mostrando a todos que su amor es sólida.

De hecho, Ben Affleck ya ha compartido con los hijos de Jennifer López y Marc Anthony. Fue una velada muy comentada, al parecer se llevan muy bien.

A pesar de todo este revuelo por el afamado romance, otro punto que también ha salido a relucir es el tema económico, pues muchos curiosos se han preguntado a cuánto asciendo la fortuna de Ben Affleck.

Esto se da más que nada por el lujoso regalo que Ben le hizo a la ex de A-Rod y de Marc Anthony.

Ben Affleck se llevó a Jennifer a dar un espectacular paseo en un yate lujoso.

Pero, Ben Affleck se puede dar esos lujos, pues está entre los actores mejor pagados de Hollywood, algo que ha logrado gracias a que ha trabajado desde una edad muy temprana.

Aquí le contamos un poco sobre los millones de este actor.

Benjamin "Ben" Géza Affleck nació el 15 de agosto de 1972 en Berkeley, California. Es hijo de Timothy Byers Affleck y Christine Anne Affleck. Su padre trabajaba como fotógrafo, y su madre era maestra de escuela en Cambridge, Massachusetts, se lee en un escrito de Telemundo.

Affleck ingresó a la actuación muy joven, pues en la década de 1990 realizó varios papeles pequeños y hasta dirigió una comedia de 16 minutos. Su gran momento llegó con la cinta "Good Will Hunting", la cual escribió cuando estaba en la universidad junto con su amigo Matt Damon.

Pero, gracias a esa cinta se le abrieron varias puertas y comenzó a obtener mejores papeles y salarios. En el 2003 obtuvo $15 millones por la película "Paycheck', su cheque más grande hasta ese momento.

Otras grandes sumas las obtuvo por "Reindeer Games", donde le pagaron $6 millones; "Changing Lanes", $10 millones; "The Sum of All Fears", 10 millones y "Gigli", $12.5 millones.

Pero, sin duda uno de sus roles mejor redituados fue el de Bruce Wayne, pues, según reportó la revista Forbes por la cinta "Batman v Superman: Dawn of Justice", recibió $35 millones.

Durante el 2020, Ben logró ganar $20 millones, por lo que Forbes lo colocó en la posición 37 de las 100 Celebridades mejor pagadas de ese año. Esto fue gracias a que participó en la filmación de las cintas "The Last Duel" e "Hypnotic".

Por ello, Celebrity Net Worth estima que la fortuna que Ben Affleck tiene guardada en el banco asciende a $150 millones, una cifra muy grande, aunque parece muy pequeña si se compara con la de su novia, Jennifer López, la cual es de $400 millones.

