Ben Affleck: El actor genera comentarios tras ser captado eligiendo un anillo de compromiso

Otra vez los nombres de Ben Affleck y Jennifer López han generado revuelo, esta vez porque vieron al actor en una joyería y al parecer estaba escogiendo un anillo de compromiso.

Ben Affleck fue sorprendido por varios fotógrafos mientras visitaba una de las tiendas de 'Tiffany and Co' en Century City (California) acompañado de su hijo Samuel y su madre Sam, según ha informado Page Six.

El actor estuvo observando y anotando varios anillos de compromiso que, presumiblemente, regalará pronto a su recién confirmada nueva pareja, y es que si de algo se está caracterizando esta nueva etapa en su romance es de no perder el tiempo.

Ben Affleck y Jennifer López han tenido muchos planes durante los últimos meses, como por ejemplo, su mudanza juntos a una mansión en la que convivirán también sus hijos, se lee en as.com/tikitakas.

Supuestamente este paso llegará antes del famoso compromiso, sobre el que muchos de sus seguidores han iniciado ya la cuenta atrás después de estas imágenes, y es que cabe recordar que hace unas semanas se conoció que podrían estar planeando la ceremonia para el próximo mes de mayo o inicios del verano.

Para entonces, además, la pareja quiere estrenar su matrimonio por todo lo alto y desde hace unas semanas se viene hablando en Estados Unidos de su decisión de ampliar la familia.

La edad de la cantante, 52 años, no será un obstáculo ya que por ello se han planteado recurrir a la gestación subrogada e incluso de gemelos, son algunos de los rumores que han surgido.

En el caso del actor ya es padre de tres hijos con la actriz Jennifer Garner, mientras que Jennifer López tiene dos hijos con el también artista Marc Anthony.

Datos

La relación de estos famosos da pasos agigantados en esta segunda oportunidad, mayores son las ilusiones de sus millones de seguidores.

Desde su confirmación pública, la pareja ha vivido estas semanas rodeada de rumores de compromiso que cada vez cobran más relevancia.

