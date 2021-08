Intimidad: Desaciertos masculinos en la cama

Durante los encuentros íntimos con frecuencia se cometen desaciertos y estos pueden influir en la satisfacción del acto sexual, una parte importante en la estabilidad de la pareja.

Por lo general, los errores que se cometen en la cama son consecuencias de algunos mitos o por la falta de información sobre como tener encuentros íntimos satisfactorios.

Los desaciertos que se comenten durante el sexo se pueden evitar, a continuación, el sexólogo Ezequiel López Peralta (@citaconezequiel) compartió algunos de las equivocaciones masculinas más frecuentes.

- No descuides el trato personal: Para las mujeres una conversación en un ambiente agradable puede resultar estimulante, tómese el tiempo para decirle cosas bonitas, seducirla y acariciarla.

- El cuidado de la imagen también es cosa de hombres: Se piensa equivocadamente que este tema solo les compete a las mujeres, sin embargo, un estilo personal al vestirse, manos limpias y cuidadas proyectan una imagen más atractiva.

- No te apures: Los hombres tienen un impulso sexual como una "olla a presión" y las mujeres tienen tiempos más pausados mientras se va activando su deseo y su excitación.

- No estimules el clítoris como si fuera un botón: Estimular esta zona requiere de delicadeza, posee miles de terminaciones nerviosas que producen una sensibilidad increíble.

- No huyas después del orgasmo: El posorgasmo es un momento donde pueden compartir beso, abrazos y palabras tiernas, es crucial para la pareja.

- No seas mecánico: Muchos tienen estereotipos muy marcados por la pornografía de cómo se supone que deben actuar con una mujer, esto los convierte en mecánicos y predecibles, lo ideal es actuar con inteligencia sexual.

Otro error muy frecuente, de acuerdo a Psicología y Mente, es pensar que sabemos lo que quiere la otra persona, no obstante, no todas las personas disfrutan de las mismas cosas, no temas preguntarle a tu pareja lo que le gusta.

Es común cometer errores, presta atención a ellos y céntrate en corregirlos para que el encuentro íntimo sea más placentero y satisfactorio.

