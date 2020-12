Beneficios de los alimentos húmedos para las mascotas

Los perros al igual que los seres humanos requieren de una adecuada hidratación para mantenerse saludables. En este sentido, a parte del agua, sus dueños también pueden cumplir con esta necesidad de sus amigos perrunos a través de los alimentos húmedos.

Para garantizar la suficiente ingesta de líquido, muchos dueños optan por alternar alimento seco y húmedo, una buena elección, resalta la doctora en medicina veterinaria Renata Silveira, Pet Partnership Manager de Nestlé Centroamérica.

Además, esta acción tiene entre sus beneficios la protección de su dentadura y los acostumbra a los diferentes tipos de textura de alimentos.

Por esta línea resalta que no todos los perros beben tanto líquido como deberían y los gatos, generalmente, no son unos grandes tomadores de agua.

Frente a este panorama, el alimento para mascotas enlatado puede ser una buena fuente de hidratación si su perro o su gato no beben las cantidades adecuadas.

Beneficios

En este punto, la especialista recuerda otros beneficios de esta comida.

Además de la hidratación, este tipo de alimentación tiene la cantidad de agua necesaria, ya que, de cada 10 gramos de alimentos, 8 son agua, señala.

También contiene nutrientes esenciales, tiene una combinación muy concentrada de los ácidos grasos, proteínas, vitaminas, minerales e hidratos de carbono que las mascotas necesitan.

Pero eso no es todo, pues es un excelente apoyo en aquellos casos de pérdida de apetito. ¿Cómo? Anima a las mascotas inapetentes a comer ante un bocado más sabroso y con mucho aroma que la alimentación seca.

Añade que son ideales cuando hay problemas dentales. Son una buena opción para las mascotas que han perdido piezas dentales, que tienen mandíbulas mal alineadas, o bocas pequeñas.

Dato

La cantidad de proteínas que integran la comida seca oscila entre un 18 a un 32%, mientras que en los húmedos del 28 hasta, incluso, un 50%, se lee en el sitio especializado Ciudad de Mascotas.

De igual manera, el contenido de grasa también es más elevado. Las opciones secan suelen tener de un 8 a un 22% y las húmedas entre un 20 a 32%.

¡Ojo!

No obstante, como en todo, hay que tener ciertos cuidados. Deben tener en cuenta que cuando incluyen la dieta húmeda hay que mantener un cuidado dental más atento y exhaustivo para evitar que se acumule el sarro y cualquier otro trastorno en su boca. Por esta razón, se sugiere no abandonar los alimentos secos.