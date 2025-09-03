Se tiene el prejuicio de que los gatos adultos son "malamañosos", razón por la cual para algunos no son una opción de adopción, no obstante, los rescatistas opinan todo lo contrario y los consideran como excelentes animales de compañía.

Generalmente, las personas tienen predilección por los gatos pequeños para que se vayan acostumbrando a ellos, algo que también ocurre con los adultos, aunque por la percepción que se tiene de ellos son descartados.

Los rescatistas están haciendo un trabajo de concientización para cambiar la aversión que tienen algunos a la idea de adoptar un gato adulto porque también merecen un hogar al igual que los pequeños.

Xiomara Sosa, rescatistas desde hace más de 15 años, tanto de perros como gatos, comentó que a Panamá América que a los gatos adultos prácticamente no hay que enseñarles nada; ya saben usar el arenero, se saben acicalar y son más independientes.

"Los gatos adultos también merecen un hogar al igual que los pequeños. Todos son rescatados en igual y peores condiciones, entonces, tratemos que los gatos adultos sean adoptados con mayor frecuencia como lo son los cachorros", dijo Sosa de Corazón con Huellas Panamá (@corazonconhuellas).

Anajulia Carolina Pérez, rescatista y "Karen" de Aurora (la Michi Embajadora 2025), ha adoptado gatos de semanas de nacido y hasta adultos. Explicó que no es difícil con los gastos grandes, es más que nada algo conductual, que se va aprendiendo con el tiempo y en un máximo de tres semanas establecen una rutina.

Sosa, por su parte, aseguró que no habrá arrepentimiento si se adopta un gato adulto. "Un adulto es la mejor opción", dijo. Además, añadió que son muy cariñosos, mimados y les encanta estar en compañía.

Las declaraciones de ambas rescatistas se dieron en el marco de la tercera edición del Michi Fest Panamá, que contó con la participación de más de 1,500 personas y que entre sus actividades tuvo una feria de adopción de gatos adultos.