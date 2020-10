Bettina García: 'Eso del hisopado, así como lo quieren hacer me parece sospechoso'

A pesar que el primer fin de semana de la reapertura de las playas se realizó sin mayor inconveniente, una nueva medida anunciada por las autoridades de salud ha causado malestar y suspicacias.

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño detalló que se estarán aplicando hisopados por inmunofluorescencia a las personas que asistan a las playas, con el propósito de detectar nuevos casos de la COVID-19.

Las muestras se realizarán de manera aleatoria y las personas no podrán negarse, y de hacerlo, podrían ser multados.

La expresentadora Bettina García abordó este tema a través de Twitter y le parece hasta sospechoso.

“Eso del hisopado, así como lo quieren hacer me parece sospechoso…”, escribió García. El tuit de la expresentadora generó algunas reacciones, “No es sospechoso, es abiertamente ilegal”, No respetan la privacidad del ser humano, por qué no van a otro lado a hacerlo, por qué solos en las playas que acaban de abrir”, “Súper sospechoso... porqué hacerlo de esa manera y no hacerlos de manera organizada y ordenada por cada residencia”, son algunas de las respuestas.

Sin embargo, para algunos la idea no es tan desatinada. Un usuario dijo: “Me parece buena idea, lo que pasa es que es muy incómodo, a menos que haya un negociado con las pruebas y alguien se esté haciendo millonario, pero hay que captar a todo el que esté contagiado lo antes posible, para que no nos agüen las fiestas de diciembre”.

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño manifestó a través de la red social que no tardan en imponer la misma medida en los sitios de ocasión.

Añade que las autoridades saben que los ciudadanos no tienen a dónde acudir para objetar las medidas que consideran excesivas, pues la Corte Suprema de Justicia está mirando hacia otro lado.

Pruebas

La prueba de antígeno por inmunofluorescencia tiene una sensibilidad sumamente alta, muy parecida a las pruebas de PCR, lo que da una confiabilidad muy alta en los resultados.

"Estas son pruebas rápidas y son menos invasivas que un hisopado, pero son nasales, con la salvedad que ya no hay que introducir el hisopo hasta la nasofaringe, solamente en las narinas o inicio de la nariz, con el equipo que vienen las pruebas, se corre la misma y el resultado sale en menos de 25 minutos", detalló Israel Cedeño.

