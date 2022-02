Bettina García está de vuelta a la pantalla chica: 'La TV es sencillamente una pasión para mí'

Desde hace unas semanas Bettina García había anunciado que regresaba a la televisión.

Versión impresa

La excascarosa había informado que estaría de vuelta el próximo 14 de febrero, en un programa con un formato que asegura le encantará a los televidentes.

"Se está haciendo con mucho amor y lo haré con mucho amor para ustedes”, dijo hace unos días.

Ella adelantó que formaría parte de la familia @oyetv_ con un super formato "que estoy segura les encantara.. se esta haciendo con mucho Amor y lo haré con mucho amor para ustedes".

Este lunes Bettina volvió a tocar en tema, tras publicar su carnet donde se ve el logo de Medcom.

La imagen la compañó con un corto mensaje, que generó muchos comentarios.

"Felicidad es… la tv es sencillamente una pasión para mí, me hace feliz, me llena, me alegra la vida… y lo que se hace con pasión, se hace bien", así empezó el escrito.

"Desde chiquita sabia lo que quería, y era esto… Quizas nunca se lo dije a nadie por miedo a que se burlaran de mi idea loca de trabajar en tv.. pero ese sueño siempre estuvo ahi… y los sueños, calladitos, se cumplen… nunca dejes de soñar y lucha por lo que amas", añadió.

VEA TAMBIÉN: Anubiss Aguirre: Critican a la cantante por su comportamiento con los policías

"Este 14 de febrero #DebateentreNosotras por @oyetv_ a las 2 pm", dijo.

"Que temas te gustaría que se debatieran", finalizó lanzando esta interrogante.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!