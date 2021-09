Beyoncé, el fulgor de una estrella

Beyoncé reveló a Harper's Bazaar que su nuevo trabajo discográfico está punto de llegar. "Llevo más de año y medio metida en el estudio de grabación", afirmó. Algo que esperan sus fans, que no han vuelto a saber prácticamente nada desde "Lemonade" (2016), su sexto y último disco hasta la fecha.

Han pasado ya cinco años y lo único de Beyoncé en el mercado es el álbum "Everything is love" (2018) junto a su marido Jay-Z, y que presentaron como The Carters, además de su participación en la banda sonora de la película de "El rey león" y poco más.

Aun así, este mismo año, en la última edición de los Grammys, Beyoncé sumó cuatro premios más a su lista: mejor canción rap, mejor actuación rap, mejor actuación R&B y mejor vídeo musical, convirtiéndose, con 28 gramófonos obtenidos, en la artista femenina más premiada.

Desde pequeña supo que llegaría a ser estrella.

Beyonce Giselle Knowles-Carter, más conocida como Beyoncé o Queen B, tuvo claro desde niña que sería una gran estrella de la música. Empezó a cantar a los cuatro años, y cuentan que no había concurso musical en Houston –su ciudad natal– al que no se presentara.

Formó varios grupos musicales, hasta que llegaron las Destiny's Child y, con ellas, la fama. La banda formada en 1993 junto a LeToya Luckett, LaTavia Roberson y Kelly Rowland ocupó el primer puesto en las listas R&B con su disco debut, ganaron tres premios Grammy y vendieron 60 millones de discos.

Pero aquello le sirvió, sobretodo, para preparar su salto como solista y así, en 2003 se une a Jay-Z,desde entonces su mánager (y después su pareja y marido), para grabar un adelanto de su primer álbum en solitario, "Dangerously in Love" que la consagró como artista solista en todo el mundo, vendió 11 millones de copias y ganó cinco Grammys.

Su famoso single "Crazy in Love", un tema esencialmente romántico que se mueve entre el rhythm & blues moderno, el hip-hop, el reggae y el dance-pop, demostró, una vez más, su gran capacidad y talento para componer y expresar sus sentimientos.

Abanderada del poder femenino

En sus puestas en escena Beyoncé sobresale como pocos artistas, por sus dinámicas y altamente coreografiadas actuaciones. En una de sus presentaciones más impactantes, la de su cuarto álbum titulado '4', de 2011, la diva aparecía rodeada de entornos apocalípticos y ataviada con impresionantes vestimentas tribales, que nos mostraba una Beyoncé abanderada absoluta del poder femenino en el planeta.

Su single "Girls" (Who Run The World) se apoyada en una impactante coreografía visual, una sorprendente y original performance en la que la reina del R&B mostraba, una vez más, cómo está cada vez más cerca de su idolatrada Tina Turner en lo que a actitud y fuerza musical se refiere.

Con solo seis discos de estudio en el mercado, Beyoncé ocupa el quinto puesto en la lista de los cantantes más ricos con un patrimonio valorado en unos 500 millones de dólares.

A finales de 2019 ya sumaba nada menos que 630 premios en total y se convertía en la artista femenina más galardonada de la música, superando a la mismísima Whitney Houston.

Sus éxitos, sin embargo, no terminan ahí. Entre otros récords, también fue la primera afroamericana en ser cabeza de cartel en el famoso festival de Coachella Valley y la artista a la que una conocida firma de refrescos de cola ha pagado más dinero por un solo anuncio.

En 2011 se convirtió en la primera mujer mulata en recibir el premio del año de la Sociedad Americana de Compositores. En 2014 lideró por segundo año consecutivo la clasificación de la revista Forbes de cantantes femeninas mejor pagadas de la historia. También fue incluida en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo en 2013 y 2014.

El amor de su vida: El rapero Jay-Z

El gran amor de su vida ha sido el también músico Jay-Z (1969) a quien conoció cuando apenas tenía 18 años. Tras años de relación casi en secreto, se casaron en 2008 en una discreta ceremonia con apenas invitados.

Con él tiene tres hijos y junto a él superó hace unos años una crisis matrimonial surgida tras confesar Jay-Z, cuando ya era un secreto a voces, que había sido infiel a su mujer.

Muy emotivo fue aquel 28 de agosto de 2011 cuando durante su actuación en los MTV Video Music Awards, la artista anunció al mundo su primer embarazo. Tras terminar su actuación se acarició el vientre y dijo: “Quiero que sientan el amor que está creciendo dentro de mí”. Aquel anuncio batió récords de tuits por segundo.

Blue Ivy Carter nació en enero de 2012, y cinco años después, en junio de 2017 los mellizos, Sir y Rumi. Ellos son el motivo por el que la artista ha estado centrada en su familia en estos últimos años.

