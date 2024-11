Beyoncé sigue su reinado como la artista más nominada de los Grammy

Beyoncé expandió este viernes su reinado como la artista más nominada de los Grammy al sumar 11 menciones al casi centenar de nominaciones que ha acumulado durante su trayectoria y en la próxima gala se enfrentará a una nueva generación de artistas pop protagonizada por Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charli XCX.

Ahora, la cantante texana cuenta con 99 nominaciones a los premios más reputados de la música gracias a su álbum 'Cowboy Carter', con el que además se estrenó como aspirante en categorías de música country.

Esta podrá ser su oportunidad de ganar por primera vez en su trayectoria el Grammy a álbum del año, una terna en la que ha sido nominada hasta el momento en cinco ocasiones, lo que la convierte en la artista negra con más nominaciones, superando a Kanye West y Kendrick Lamar.

La cantante también compite en categorías como canción del año y grabación del año por su tema 'TEXAS HOLD 'EM' y en un puñado más en categorías de pop y R&B.

Las nominaciones en los apartados country para Beyoncé se contraponen al desaire que recientemente vivió de parte de la Asociación de Música Country (CMA) al no haber sido nominada a la próxima edición de sus premios, prevista para el 20 de noviembre.

Estrellas pop en ascenso también brillaron como protagonistas de las nominaciones a esta 67 edición de los Grammy, que se celebrará el 2 de febrero en Los Ángeles.

Charli XCX es la segunda artista más nominada con siete menciones, mientras que Sabrina Carpenter y Chappell Roan acumularon seis.

Carpenter y Roan compiten en las cuatro categorías reina de estos premios: álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. Este último título lo disputarán con artistas emergentes como Benson Boone, Doechii, Khruangbin, Raye, Shaboozey y Teddy Swims.

Taylor Swift también rompió un récord al convertirse en la artista más nominada a álbum del año gracias a 'The Tortured Poets Department'.

Su triunfo llega después de haber hecho historia como la primera artista en conseguir una cuarta estatuilla en esta categoría durante la última gala. En total Swift aspira a seis premios.

Con siete nominaciones, Billie Eilish regresa a los Grammy para competir con su tercer álbum de estudio, 'Hit Me Hard and Soft'.

La cantante buscará el título de mejor álbum del año y con su tema 'Birds of a Feather' se hizo un lugar en ternas como canción el año, grabación del año y mejor actuación pop.

Por su parte, Kendrick Lamar y Post Malone encabezan la participación masculina de estas nominaciones con siete nominaciones cada uno, mientras que André 300 y Jacob Collier se enfrentarán a la ola de pop femenina que acaparó el apartado de álbum del año.

El sencillo 'Not Like Us' de Lamar fue nominado a canción del año, lo que lo llevó a empatar con Jay-Z como el rapero con más nominaciones en este apartado.

Además, el mexicano Edgar Barrera logró su segunda nominación consecutiva en la categoría general de los premios a compositor del año gracias a su trabajo en canciones de Shakira, Camilo o Carin León.

Otras figuras que recibieron nominaciones fueron el expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien con sus 100 años de edad competirá junto a la cantante Barbra Streisand o el cantante George Clinton por el Grammy a mejor grabación de audiolibros.

Residente, Nathy Peluso y Shakira ponen el sello latino

Las categorías latinas de este año contemplan al puertorriqueño Residente, la argentina Nathy Peluso y la colombiana Shakira.

Residente opta a una nominación en la categoría de mejor álbum de música urbana con 'Las letras ya no importan', mientras que el disco de la argentina, 'Grasa', competirá en la categoría a mejor álbum latino de música rock o alternativa.

Shakira, con 'Las mujeres ya no lloran', luchará por alzarse con el Grammy en la categoría de mejor álbum pop latino, que disputará junto a la brasileña Anitta y su 'Generación Funk'; 'El Viaje', de Luis Fonsi; 'Orquídeas', de Kali Uchis; y 'García', de Kany García.

Mientras que Peso Pluma regresa por segundo año consecutivo a esta ceremonia con 'Éxodo', nominado a mejor álbum de música mexicana junto a 'Diamantes', de Chiquis Rivera, 'Boca Chueca, vol. 1', de Carin León y 'De Lejitos', del colombiano Jessi Uribe.

